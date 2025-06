Sukeldu, einesta ja avasta – kultuuri- ja köögiekspeditsioon läbi Raja Ampati koos Tait Milleriga

Kujutage ette, et reisite Raja Ampati bioloogiliselt mitmekesistes vetes kauni kuunari pardal, otsite toitu džungliga kaetud saartelt, õpite iidseid toiduvalmistamisviise ja magate tähtede all – seda kõike samal ajal luues sideme Indoneesia rikkalike traditsioonide ja inimestega.

Just seda võivad külalised oodata Emperor Adventure'i eksklusiivsel uuel Indoneesia kultuuri- ja köögireisil, mille kureerib metsik kokk ja seikleja Tait Miller ning mis algab sel oktoobril.

See ainulaadne väikelaevaga ekspeditsioon kauni kuunar Emperor Raja Laut pardal, mis kestab üheksa ööd alates 26. oktoobrist 2025 ja mahutab vaid 12 külalist, ühendab endas maailmatasemel sukeldumise, kohaliku gastronoomia ja kultuurilise sukeldumise Raja Ampati südames.

Tait Miller uurib kohalikku juga

Miller, kelle enda teekond läbi piirkonna inspireeris reisi kujundamist, selgitab: „Meie missioon on uurida Raja Ampatit põhjalikult – avastada selle seikluste, maitsete ja hinge parimad küljed – ning luua ülim reisikogemus.“

„Minu jaoks tähendab reisimine täielikku sukeldumist. See ei ole ainult vaatamisväärsuste nautimine. See on ärkamine mere rütmi, sukeldumine kristallselgesse vette, kohalikega kokkamine ning ühenduse loomine nii looduse kui ka iseendaga.“

„Ootan põnevusega, millal saan teid sellele eluaegsele teekonnale kaasa võtta. Olenemata sellest, kas olete sukelduja, toidusõber, seikleja või uudishimulik hing, kes otsib reisimise kaudu tähendust – Raja Ampatil on teile midagi pakkuda.“

Tait Miller otsib toitu kõnnumaal

Reisi tipphetkede hulka kuuluvad sukeldumine Misoolis mõnel maailma bioloogiliselt mitmekesisel riffil, metsik toiduvalmistamine džunglist korjatud koostisosadega, külade ja kogukondade avastamine ning piirkonna ökoloogilise jätkusuutlikkuse tagamisele pühendatud projektide külastamine.

Ja kuna kohti on saadaval vaid 12, saab sellest intiimne ja isiklik kogemus, mis loob elukestvaid mälestusi. Indoneesia kultuuri ja köögi tutvustus Tait Milleriga on enamat kui lihtsalt reis – see on meeleline rännak tõelisse Raja Ampatisse, mis elavdab keha, vaimu ja hinge.

Broneerimiseks või lisateabe saamiseks peaksid külalised klõpsama siin.