Sukeldumispoe omanikule määrati seksuaalse kuritarvitamise eest 27 aastat

Cornwalli sukeldumispoe omanik on 27 aastat vangistatud pärast seda, kui ta tunnistati süüdi 16 kuriteos laste seksuaalse kuritarvitamise eest.

38-aastane Marc Bear sai samuti aastaks pikendatud litsentsi ja seksuaalkahjustuste ennetamise korralduse ning ta kirjutab eluaegselt alla seksuaalkurjategijate registrisse. 5. detsembril Truro kroonikohtus süüdimõistmisele ilmunud aukohtunik Carr ütles talle, et ta ohustab lapsi kogu ülejäänud elu.

Bear juhtis Launcestonis One Stop Dive-Shopi. Ettevõte asutati eelmise aasta detsembris ja ta lahkus selle juhi kohalt novembri keskel pärast kohtuprotsessi lõppu, kus vandekohus tunnistas ta süüdi kümnes vägistamises, kahes seksuaalses vägivallas ja kahes vägistamises või õhutamises. lapse seksuaalses tegevuses osalemiseks ja kaks isiku seksuaalsesse tegevusse panemist.

Kostja tunnistati süüdimatuks ka kahes kuriteos, milles käsitleti lapse seksuaalset tegevust põhjustamist või sellele kihutamist, ühes vägistamises ja ühes seksuaalses vägivallas.

Pärast süüdimõistmist novembris hoiatati Beari, et teda ähvardab vabadusekaotus, kuid talle anti ettevalmistumiseks kautsjon. Ta oli põgenenud, kuid leiti järgmisel päeval Somersetis, misjärel oli kohtunik talle öelnud, et kautsjoni vahelejätmine oli "rääkinud mulle kõik, mida ma teie iseloomu kohta teadma pean".

"See oli väga häiriv juhtum, kus kurjategija on kasutanud noorte haavatavust enda seksuaalseks rahulduseks ja ma tervitan kohtuniku määratud karistust," ütles uurimisametnik det-konstaabel Tim Barbery. Devoni ja Cornwalli politseiavaliku kaitse üksus.

«See on süütegude olemuse tõttu olnud pikaleveninud uurimine ning ohvrite tugevus ja vaprus on olnud politseiasja toetuseks ülioluline. Loodan, et täna antud tulemus annab neile väikese suletuse, et nad saaksid edasi liikuda.

