DiveLogs tutvustab GO sukeldumisnäitusel suureformaadilist raamatut parimatest sukeldumiskohtadest

DiveLogs on koostanud spetsiaalse suureformaadilise raamatu parimatest sukeldumissihtkohtadest, mida näete ainult siis, kui jõuate GO sukeldumishow see nädalavahetus!

Kakskümmend aastat tagasi Sukeldumislogid käivitas Big Blue Planet. Algselt oli see teabe jagamise ressurss, kuid see arenes edasijõudnuteks Internetis sukeldumislogi pääsete juurde juba täna. Kuid see on endiselt truu oma algsele eesmärgile: sukeldujad saavad jätta arvustusi, et aidata teistel sukeldujatel leida teavet oma järgmise sukeldumiskoha kohta.

Loodud selleks, et tutvustada ainulaadset detailide sügavust, mida võib leida Internetis sukeldumislogi sisaldab see raamat vaid 60 enam kui 1,000 saadaolevast sihtkohast. Mõned ikoonilised, mõned vähemtuntud, need kõik on varem käinud sukeldujad valinud huvitavateks sihtkohtadeks. Iga sihtkoht on ilus sukeldumiskoha kaart eeldatavate tingimuste, üldise hinnangu, lemmiksukeldumiskohtade ja valitud arvustuste kommentaaridega.

Pöörake putka 456 juurde, et seda uhket loomingut omal nahal näha.