Sukeldujate avastused: Megi hammas Floridas, pommid Suurbritannias

at 8: 30 am

Floridas elav paar Kristina Scott ja Chris Tidwell kirjutasid Mehhiko lahest eelajaloolisi haihambaid otsivatele sukeldujatele juhendi ning leidsid 14. mail Veneetsia lähedal toimunud tšarterpaadireisi ajal haihamba, mida nad peavad isegi megalodoni standardite järgi ülisuureks isendiks.

Nähtavus oli päeval halb, kuid umbes 9 meetri sügavusel tundis Scott ära vähkidega kaetud hambajuure kuju ja suutis selle settest tervelt välja tõmmata. See osutus umbes 16 cm pikkuseks.

Kuigi arvatakse, et megalodonhaid on kasvanud kuni 18 meetri pikkuseks ja hammaste leidmine pole selles piirkonnas haruldane, leitakse paari sõnul nii suuri isendeid harva. Scott ütles, et 18 aasta jooksul, mil nende kasutatud tšarterpaat oli tegutsenud, oli enne viimast avastust leitud vaid kolm sellise suurusega megahammast.

Megalodonid surid välja umbes 3.6 miljonit aastat tagasi, kuigi vanimad leitud fossiilid pärinevad umbes 20 miljoni aasta tagusest ajast. Hiljutised uuringud näitavad, et need iidsed haid meenutasid pigem sidrunhaisid kui suuri valgeid haisid, kellega neid traditsiooniliselt on võrreldud.

Scott ja Tidwell kirjutasid brošüüri koos. Sukelduja juhend megalodoni hammaste leidmiseks Veneetsias, FloridasPeterburis asuv Scott on tervishoiutöötaja, aga tegeleb ka tootmisega Korallankur sukeldujate logiraamatud ja muud peamiselt naistele mõeldud kaubad.

Mördipomm järvedes

Windermere'is leiti miinipildujapomm

Samal ajal avastas Suurbritannias Windermere'i järvest Teise maailmasõja aegne miinipildujapomm. Selle avastas vabasukelduja Michael McGoldrick, kes oli osa hiljutises BBC saates kajastatud meeskonnast. Kadunud ja leitud järvedes päevane sari, kus kohalikud sukeldujad püüavad vee alt kadunud asju leida.

40-aastane Barrow'st pärit mees kutsuti koos teiste sukeldujatega televisiooni produktsioonimeeskonna poolt kohale, kui ta 11. mail Cumbria ranniku lähedal odapüüdmisega tegeles, ja ta sõitis järve äärde, ikka veel ujumisriided seljas. märg kostüüm.

Michael McGoldrick missioonil

Väike pomm oli juhuslik leid, mille ta tegi järve idakaldal Cockshott Pointi lähedal, mitte osa saatetegijate otsingutest oma eelseisva teise hooaja jaoks. Pärast seda, kui lõhkekehade kahjutukstegemise ettevõte kontrollis, et see on seest õõnes, kinnitati, et see ei kujuta endast ohtu.

McGoldrick suutis hiljem mudeli tuvastada ja hankida lõhkeainetevaba (FFE) sertifikaadi, et seadeldist oma veealuste leidude kollektsioonis hoida. Ta usub, et piirkonnas leidub tõenäoliselt veel selliseid miinipildujapomme.

Sukeldujaid hoiatatakse, et nad ei puutuks kahtlustatavaid lõhkeseadeldisi ja teataksid sellistest leidudest politseile.

Ure pomm oli endiselt relvastatud

Ure'is olev terve pomm (RC Xploration)

Hiljuti leidis endise akvalangist sukelduja, kes pidi terviseprobleemide tõttu sukeldumisest loobuma, veel ühe, palju suurema Teise maailmasõja aegse pommi. Erinevalt Windermere'i leiust oli see seadeldis relvastatud olnud üle 2 aasta.

Riponist pärit Adam Makewell uurib koos oma 14-aastase poja Cameroniga Põhja-Yorkshire'i jõgesid, kasutades ROV-i ja mõnikord ka väikest paati, jagades oma kogemusi Youtube as RC-i avastamine.

Bishop Monktoni lähedal Ure jõel uusi tulesid katsetades leidis Cameron midagi, mida ta pidas propaanipaagiks.

Tema isa saatis oma ROV-i alla ja taipas, et umbes 4 meetri sügavusel lebav objekt oli pomm. Kuninglikud insenerid olid teadaolevalt seda jõelõiku sukeldumisretkedel kasutanud. koolitus sõja ajal.

Mereväe EOD meeskonna esialgne otsing Ure jões (RC Xploration)

Leiust teatati politseile ning kuningliku mereväe lõhkekehade kõrvaldamise meeskond vaatas paari salvestisi ja saatis Glasgow'st kohale meeskonna. Kuna nad ei suutnud pommi leida, kutsusid nad appi Makewellid, kuid tugeva vihma tõttu halvenenud nähtavuse tõttu ei suutnud nad asukohta täpselt määrata.

EOD-meeskond naasis hiljem keerukamate asukoha määramise seadmetega ja leidis 500 kg kaaluva seadme, mis osutus sisaldavaks umbes 200 kg lõhkeainet. Kuna see asus asustatud ala lähedal, kasutasid nad kesta avamiseks ja lõhkeainete kahjutuks tegemiseks erikujulist laengut.

Korpus viidi edasiseks uurimiseks ära, kuigi see võiks lõpuks kohalikku muuseumisse jõuda.

Samuti Divernetis: Poiss leidis Essexis haruldase terve megalodoni hamba, MEG DIVER: BILLI SUURED HAMBASEIKUD, KADUNUD SUKELDUJA TULI SHELLIGA ÜLES, Mereväe sukeldujad õhkisid Guernsey lähedal Teise maailmasõja aegse pommi