Sukeldujad ja snorgeldajad kutsusid üles võtma Ühendkuningriigi vete jaoks meetmeid programmiga Motion for the Ocean

Ühendkuningriigi veed on ohus, kuid sukeldujatel ja snorgeldajatel on nüüd uus võimas viis muutuste tegemiseks – Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, algatus, mille eesmärk on aidata kohalikel volikogudel – nii sisemaal kui ka rannikul – võtta sisukaid meetmeid sinise ala kaitsmiseks, on käivitanud uhiuue veebipõhise tööriistakomplekti, mis on saadaval kõigile sukeldujatele, snorgeldajatele ja teistele veekasutajatele, kes soovivad kaasa lüüa.

BSAC, Ühendkuningriigi sukeldumiskogukonna juhtiv hääl, on selle algatuse toetamiseks teinud koostööd organisatsiooniga Motion for the Ocean ja kutsub kõiki sukeldujaid üles – olenemata koolituse kuuluvusest – tegutsema. Tööriistakomplekt pakub samm-sammult juhiseid, et aidata üksikisikutel, sukeldumisklubidel ja sukeldumisäril suhelda kohalike omavalitsustega ja tõugata muutusi.

Mis on "Motion for the Ocean"?

Motion for the Ocean on ametlik lubadus, mille nõukogu annab tunnistada ookeani kriitilist rolli ja võtta kohustust võtta selle kaitsmiseks reaalseid meetmeid. Kui Ookeani ettepanek võetakse vastu, nõustub nõukogu lisama oma poliitikasse ja otsustusprotsessidesse ookeanide taastamise, tagades, et siniste alade tervis on prioriteet sellistes valdkondades nagu planeerimine, majandusareng ja haridus.

Ettepaneku vastuvõtmisega võtavad volikogud endale kaheksa lubadust, sealhulgas:

✔️ Ookeani taastamise lisamine kõikidesse strateegilistesse plaanidesse ja otsustesse

✔️ Merekaitse toetamine ja veekvaliteedi parandamine

✔️ Kohaliku planeerimise tagamisel võetakse arvesse mõju Ühendkuningriigi jõgedele ja meredele

✔️ Kasvav ookeanialane kirjaoskus ja suurem avalikkuse kaasamine

✔️ Kutsudes valitsust üles panema ookean 2030. aastaks taastuma

Avalikkuse toetus on võtmetähtsusega – volikogu liikmed peavad teadma, et nende kogukonnad hoolivad tervislikest sinistest ruumidest, et tegutseda.

Mis on tööriistakomplekti sees?

✔️ Kasutusvalmis meilimall nõunikega ühenduse võtmiseks

✔️ Juhised tulemuste saavutamiseks tõhusate sõnumite koostamiseks

✔️ Nõuanded klubidele, kuidas kutsuda nõunike proovisukeldumisele, et rõhutada tervislike veekogude tähtsust

Kaasamine on lihtne – ja te ei pea olema ekspert!

Sa ei pea olema merekaitseekspert ega teadma kogu teadust – piisab vaid kirest kaitsta oma armastatud veekogusid. Tööriistakomplekt muudab selle lihtsaks koos valmisressursside ja selgete sammudega, mida järgida. Lisaks on abiks BSAC ja Motion for the Ocean! Kui teil on küsimusi või vajate tuge, ei ole te üksi.

Emily Cunningham MBE, Motion for the Ocean kaasasutaja, ütles: "Sukeldujad ja snorgeldajad näevad saaste ja keskkonna halvenemise mõju vahetult. Motion for the Ocean annab neile vahendid, et muuta mure tegudeks, tehes koostööd oma nõukogudega. Iga meil, iga vestlus ja iga samm aitab kindlustada Ühendkuningriigi vete tervislikuma tuleviku.

Katherine Knight, BSACi keskkonna ja jätkusuutlikkuse õppetooli juhataja ütles: "See on fantastiline algatus, Emily on muutnud "mõtleva ookeani" nõukogudele kättesaadavaks üle kogu riigi ja see on juba kasulik, kuna on tugevalt võetud ja pühendunud algatuse Motion for the Ocean toetamisele. Olenemata sellest, kas elate mere ääres või sisemaal, võite julgustada oma kohalikku volikogu oma vestlust ja otsustusprotsessi kaasama.

Kohalikel volikogudel on meie jõgede ja merede kaitsmisel võtmeroll, kuid nad vajavad kaitse prioriteediks seadmiseks avalikku toetust. Sukeldudes saavad sukeldujad otseselt mõjutada otsuseid, mis mõjutavad veekogusid, mida nad armastavad.

Tööriistakomplektile juurdepääsemiseks ja muutuste tegemiseks klõps siin.