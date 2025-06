Sukeldujad kutsuti Glasgow' etendusele "Beneath The Waves"

Harv keraamika taastus hiljuti kotkas Laevahukk Whiting Bay's, Arran kohtub veealune fotograafia ja merest inspireeritud visandid, kui Glasgow's asuv Šoti Meremuuseum avab laupäeval, 7. juunil oma suvenäituse.

Näitusel „Lainete all“ on väljas vrakkisukelduja Graeme Bruce'i leitud esemed koos fotograafi, kirjaniku ja merekaitsja Lawson Woodi ning Ayrshire'i veealuse kunstniku ja kirjaniku Christina Riley töödega.

Näitusel eksponeeritud kaks keraamilist kaussi leiti 1857. aasta rauast aurulaeva vrakist. kotkas Obanis elava Bruce'i ja tema meeskonna poolt eelmise aasta juulis. Nende Avastus oli kajastatud on Divernet.

Rikkalik savinõudelast tõi esile hinnalise kausitüübi, mille valmistas Glasgow's asuv Bell's Pottery, mis oli vaieldamatult Šotimaa rahvusvaheliselt kõige olulisem keraamikatootja 19. sajandil.

Puhastatud Belli roog (Graeme Bruce)

„Minu jaoks on laevahukk ajakapsel, mis on mere poolt aja taha peidetud,“ ütleb Bruce. „Au uurida minevikku ja luua side sellega on kirjeldamatu. Laevahukkudest pärit esemete uue elu võimaldamine inimesi ühendades tähendab kõike.“

Ühenduste osas kotkas Selle ehitas Alexander Denny, kelle venna Williami laevade katsetank, mis on maailma vanim, majutab nüüd Šoti Meremuuseumi filiaali Dumbartonis.

Dunsist pärit Lawson Wood on sukeldumisega tegelenud 11. eluaastast saati ja suure osa sellest ajast veealust kaamerat kasutanud. Tema üle 50 raamatu keskenduvad mereelustikule ja laevahukkudele ning kuigi tema töö on viinud teda üle kogu maailma, mängis ta olulist rolli ka Suurbritannia suurima merekaitseala, Berwickshire'i merekaitseala, kaasasutamisel.

Basking Shark (Lawson Wood)

Wood tähistab Beneath The Waves'i avamist loenguga pealkirjaga „60 aastat vee all“, mis toimub nii 7. kui ka 8. juunil. See hõlmab merekaitse algusaegu ja külalised saavad signeeritud... trükk mere anemone või pitser.

Christina Riley esitleb valikut fotosid ja pliiatsijoonistusi oma ajast, mil ta oli Argyll Hope Spoti resident-snorgeldamiskunstnik. Hope Spotsi projekt on osa ülemaailmsest... Missioon sinine okeanograaf dr Sylvia Earle'i juhitud algatus ja see toob esile ookeani tervise jaoks kriitilise tähtsusega valdkonnad.

Mere anemone (Christina Riley)

Riley keskendub keerukate mereökosüsteemide peenematele nüanssidele, tuues esile ühe liigi korraga, näiteks mererohu või nudibranchi elegantsed munad.

„Meil on hea meel teha koostööd kolme nii kirgliku ja kogenud kunstniku ning mereuurijaga, et tähistada meie maagilist ja salapärast veealust maailma,“ ütleb muuseumi näituste ja ürituste juht Eva Bukowska. „Igas vanuses külastajad saavad nautida seda haaravat teekonda lainete all peidetud aarete ja lugude juurde.“

Näitusel on eksponeeritud ka esemeid muuseumi riiklikust merenduspärandi kollektsioonist ja eksponaate, mis on laenatud North Ayrshire Heritage Trustilt. Külastajad saavad ka teada, kuidas vabasukeldumine väidetavalt edendab merearheoloogia ja -kaitse mõistmist. 7. juunil toimuva avamisega kaasneb tasuta sukeldumispäev ja tegevused.

Beneath the Waves on avatud 13. septembrini Linthouse'i hoones Irvine'i sadamas ja sissepääs sisaldub Šoti Meremuuseumi tavapileti 10 naela hinnas. Kuni kolm last pääsevad tasuta iga täiskasvanu/sooduspiletiga ning muuseum on avatud iga päev kella 10-st 5-ni. Woodi loengute piletid maksavad 10 naela. Külastage SMM -i veebisaiti.

