Sukeldub hääli kliimameetmete kujundamiseks kõigi aegade esimeses riiklikus uuringus

Esmaspäeval, 3. veebruaril 2025, Kliima sukeldujad käivitab üleriigilise uuringu, julgustades sukeldumiskogukonda oma kollektiivset kogemust jagama.

Sukeldujad on kliimamuutuste eesliinil, olles oma silmaga tunnistajaks, kuidas ookeanide soojenemine ja ekstreemsed tingimused muudavad riffe, pruunvetikametsi ja mereelu. Nüüd selleks Esimest kordaRiiklik uuring annab sukeldujatele võimaluse jagada oma kogemusi ja vaatenurki kliimamuutuste kohta, mille tulemused on esitatud peamiste poliitikasoovituste alusel.

Uuringu viisid läbi Queenslandi ülikooli, RMIT ülikooli, Tasmaania ülikooli ja Põhja-Carolina ülikooli teadlased koostöös Kliima sukeldujad, – on esimene omataoline, mis jäädvustab sukeldujate arusaamu kliimamõjudest, hoiakutest ja tegevustest. Eesmärgiga saada veebruari jooksul 2,000 vastust, aitavad uuringu tulemused koostada aruannet, milles tuuakse esile merest sõltuvate kogukondade ees seisvad väljakutsed ja sukeldujate roll kliimalahenduste juhtimisel.

Osaledes aitavad sukeldujad kujundada kriitilisi poliitilisi arutelusid ja propageerida meie merekeskkonna tugevamat kaitset. Boonusena on küsitluses osalejatel ka võimalus võita auhindu ookeani armastavatelt sponsoritelt.

Juhtteadur ning asutaja ja tegevjuht Kliima sukeldujad, dr Yolanda Waters ütleb, „Tuukrid on kliimamuutuste tegelikkuse otsesed tunnistajad. Kuid vaatamata sügavale sidemele ookeaniga ei kostu sukeldujate hääl riiklikest kliimaaruteludest suuresti. See uuring on selle muutmise kohta.

Dr Waters rõhutab, et sukeldujate kogemused pakuvad võimsaid reaalseid teadmisi meie ookeanide seisundist. „Meil on vaja otsustajaid, kes mõistaksid pinna all toimuvat ja tunnistaksid, millist rolli võivad sukeldujad etendada kliimalahenduste kujundamisel. See uuring aitab tagada, et nende seisukohti võetakse kuulda.

Uuringu tulemused koondatakse avalikuks aruandeks, mis käivitatakse hiljem ths, koos soovitustega, mille eesmärk on toetada meretööstust, rannikualasid ja ookeanide kaitsealaseid jõupingutusi.

Vasta küsitlusele siin: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

Kliima sukeldujad – Kogukonna juhitud algatus, mis koosneb SCUBA sukeldujatest, vabasukeldujatest, kommertssukeldujatest, snorgeldajatest, merevahtidest, allveefotograafidest, turismiettevõtjatest, teadlastest ja giididest. See annab sukeldujatele võimaluse saada kliimakaitsjateks; jagades oma ainulaadseid vahetuid kogemusi kliimamõjude kohta merekeskkonnale.

Riiklik sukeldujate uuring 2025 – Kliima sukeldujad on teinud koostööd juhtivate teadlastega, et viia läbi esimene ametlik riiklik uuring, milles küsitakse sukeldujate arusaamu ja kogemusi kliimamuutustest. See on esimene teaduslik uuring, mis kogub ja kajastab tegelikke isiklikke kogemusi kliimamuutuste kohta vee all.