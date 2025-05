Divewise saab uue ilme

at 11: 56 am

Populaarne Malta sukeldumiskeskus Sukeldumine on läbinud tõsise uuenduskuuri, mille käigus meeskond – ja appi kaasatud pereliikmed – renoveerisid täielikult nii välis- kui ka sisemuse.

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

Laura vennad Luke ja James, kes on mööblitiskrid ja plaatijad, kutsuti appi, ning tema isa Gary, kes on keevitaja ja vastutas kogu uue metallitöö eest.

Sukeldumisala on saanud uue ilme

Laura ütles, et nad on tulemustega väga rahul ja ootavad põnevusega, millal külastavad sukeldujad saavad seda ise näha: „Sukeldumispõrandal on meil Aga (@agamuralsmalta) loodud ja seinale maalitud maja riffi kaart, mis aitab briifingutel ja toob kohta veidi värvi.“

„Oleme laiendanud ka oma puuriosa, et pakkuda rohkem hoiuruumi, ja samal ajal lasksime PVC-plaatidele trükkida Malta vrakkide ja mereelustiku pilte, et anda veidi erksust ja aimu meid ümbritsevatest vetest.“

„Mageveevannid ja ülikondade kuivatusalad on täiendava kaitse tagamiseks plaaditud ning oleme lisanud ka roostevabast terasest ümbrised, et need kauem vastu peaksid!“

Roostevabast terasest ümbrised loputuspaakidel ja rohkem riputusruumi

Ühelt poolt Divewise, teiselt poolt Techwise

Ta jätkas: „Ka poeala on nüüd täielikult renoveeritud – me eemaldasime kõik vanad stendid ja paigaldasime uued, valge pool vabaaja sukeldumisvarustuse ja must pool tehnilise Techwise'i varustuse jaoks. Mõlemal pool on neoonmärgid ja stendide taga kappides ja sahtlites on hoiuruumid.“