Kas sukeldute sel suvel Medisse? Kõige parem on seda lugeda

"Paljud inimesed ei saa aru, et kevad on tegelikult suvepuhkuse broneerimise magus koht," ütleb reisifirma Cheap Deals Away kaasdirektor Dawn Morwood.

Kuigi ta ei ole akvalangireiside spetsialist, võivad tema ettevõtte nõuanded säästa raha ja stressi väljaspool ELi asuvate sukeldujate jaoks, kes plaanivad sukeldumisreisi Vahemerel või mujal Euroopas – kuni väljalennu jaoks parima nädalapäeva valimiseni.

"Kuigi kõik teised on keskendunud oma lihavõtteplaanidele, võite saada suurepäraseid suvepakkumisi, mis pole mõne kuu pärast saadaval," ütleb Morwood. "Suviste reiside jaoks on aprill teie kuldne aken. Meie andmed näitavad, et rahvusvaheliste lendude broneerimine aprilli keskel säästab reisijatelt tavaliselt 200–300 naela võrreldes juunis broneerimisega.

Broneerige väljumised teisipäevaks või kolmapäevaks – need nädala keskpaiga lennud võivad olla kuni 20% odavamad kui nädalavahetuse väljumised.

Erinevalt lendudest langevad hotellide hinnad sageli peatumiskuupäevadele lähemale. "Suviseks hotellibroneeringuks on parim koht 3–4 nädalat enne reisi," ütleb Morwood. "Paljud hotellid vabastavad sel perioodil müümata tube alandatud hindadega."

Populaarsete rannikuäärsete sihtkohtade (nt Kreeka saarte) jaoks broneerige aga 2–3 kuud ette, sest need täituvad juuliks ja augustiks kiiresti. "Varem broneerimine ei garanteeri mitte ainult saadavust, vaid sisaldab sageli ka varajase tellija allahindlusi."

"Surnud nädalad"

Augusti kaks viimast nädalat ja septembri esimene nädal pakuvad “uskumatut võimalust”, eriti Vahemere-äärsete sihtkohtade puhul, sest kuigi suvised ilmad püsivad, võivad hinnad augusti tipphindadega võrreldes langeda kuni 30%, ütleb Morwood.

Igal suvel on "surnud nädalaid", mille jooksul broneeringud loomulikult langevad, paljastab ta. „26. juunil ja juuli esimesel nädalal on sageli madalamad broneerimismäärad. Need nädalad jäävad tüüpiliste koolivaheaegade vahele, mistõttu on need ideaalsed lasteta reisijatele.

Seadistage oma eelistatud sihtkohtade jaoks kohe hinnahoiatused, isegi kui te pole broneerimiseks valmis, soovitab Morwood. „See aitab teil seda nähes ära tunda hea tehingu ja mõista valitud sihtkoha tüüpilisi hinnamustreid.

Seadistage eelistatud sihtkohtade jaoks hinnamärguanded

„Peamine on mõelda kihiti: broneerige lennud kevadise kuldse akna ajal, sihtige neid vaiksemaid „surnud nädalaid“, kui saate siis reisida, ja kaaluge augusti lõpus või septembri alguses reisimise eeliseid. Neid strateegiaid kombineerides säästate raha ning valmistute palju nauditavamaks puhkuseks ilma kõrghooaja stressita.

ETIAS & EES

Morwood soovib ka reisijatele meelde tuletada uusi eeskirju, mille eesmärk on ajakohastada piiride turvalisust ja tõhustada sisenemisprotseduure, mis jõustuvad 2025. aasta teisel poolel mandrile suunduvate ELi-väliste sukeldujate jaoks.

"Paljud riigid võtavad turvalisuse ja tõhususe suurendamiseks kasutusele elektroonilised reisiloasüsteemid ja biomeetriliste andmete kogumise, " ütleb ta. "Nende meetmete eesmärk on vähendada identiteedipettusi, takistada külastajatel liiga kaua riigis viibimist ja pakkuda sujuvamat piirikogemust."

Samuti panevad nad reisijatele suurema vastutuse saabumiseelsete nõuete järgimisel.

Euroopa reisiteabe ja -lubade süsteem (ETIAS) on kohustuslik elektrooniline reisiluba väljaspool ELi asuvatele passiomanikele, kes külastavad lühiajaliselt (kuni 30 päeva) mõnda Schengeni 90 riigist. Reisijad peavad enne väljalendu veebis taotlema, esitades täpsed passiandmed, tööstaatuse, reisiajaloo ja muu teabe.

Enamus taotlusi lubatakse käsitleda minutitega, kuid mõnel võib kuluda kuni kuu, kui on vaja lisateavet või intervjuud. ETIAS kehtib kolm aastat või kuni sellega seotud passi kehtivusaja lõpuni. See maksab 7 eurot ning on alla 18-aastastele ja üle 70-aastastele tasuta.

Sõrmejäljed ja näod

Samal ajal asendab uuendatud sisenemis- ja väljumissüsteem (EES) käsitsi passi templi löömise automaatse digitaalse sisse- ja väljasõiduregistriga kõigi Schengeni riikidesse lühiajaliseks viibimiseks sisenevate ELi-väliste reisijate jaoks. "See süsteem kogub biomeetrilisi andmeid, sealhulgas sõrmejälgi ja näokujutisi, et jälgida viisavaba ja viisa nõutavat viibimist," ütleb Morwood.

Süsteem märgistab automaatselt igas riigis viibimise ületanud isikud ja kuigi see on loodud turvalisuse parandamiseks ja järjekordade vähendamiseks aja jooksul, võib see tema sõnul algselt põhjustada sisenemiskoha viivitusi.

„Asjade tõrgeteta toimimise tagamiseks taotlege oma ETIAS-i varakult – tegelikult soovitan ma selle juba enne hotellide ja lendude broneerimist käes hoida,” ütleb Morwood. "Peate üles märkima, millal ETIAS aegub, et saaksite õigeaegselt uuesti taotleda."

Nagu varemgi, peab enamikusse ELi riikidesse reisimiseks teie pass kehtima vähemalt kuus kuud pärast kavandatud viibimist. Lisateavet leiate aadressilt Soodsad pakkumised või ELi veebisait.

