Emperor Divers teatab uuest partnerlusest ettevõttega Bilikiki Cruises

Juhtiv liveaboard puhkus ettevõtted Keiser sukeldujad ja Saalomoni Saartel asuv Bilikiki Cruises on jõud ühendanud.

Kokkulepe näeb ette, et Emperor reklaamib oma uut partnerit globaalsemale publikule, kasutades oma suurt kliendibaasi ja tugevat mainet turul ning kaasates osa tegevus- ja arendustööst.

Bilikiki on pika ajalooga ja kõrgelt hinnatud ettevõte, mis on pakkunud oma külalistele Saalomoni Saartel suurepäraseid sukeldumiskogemusi alates 1980. aastatest. Ühena ainsatest selles piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest on nad kahtlemata eksperdid oma külalistele selles maailma osas kvaliteetse puhkuse pakkumisel.

Keiser Bilikiki

Emperori ajalugu ulatub tagasi 1990. aastate algusesse, mil nad hakkasid Egiptuses sukeldumiskeskusi juhtima, kuid nüüdseks on neil Punasel merel, Indoneesias ja Maldiividel palju live-laudu.

Uus partnerlus on ideaalne abielu, kus mõlemal ettevõttel on sarnane filosoofia.

Emperor Diversi tegevjuht Alex Bryant ütles: "Meil on väga hea meel tervitada Bilikiki keisri perekonda. Meie organisatsioonid on hästi sobitatud, kuna mõlemal on väga lojaalne kliendibaas ja nad on tuntud suurepärase klienditeeninduse poolest.

„Jõud ühendades tunneme, et saame aidata ülipopulaarset Bilikiki toodet edasi arendada ja tutvustada ka meie väljakujunenud külalistele uut piirkonda, kus sukelduda.”

Emperor Bilikiki avar päikeseterrass

«See on meie jaoks väga põnev korraldus. Oleme oma kolmes praeguses sihtkohas Punasel merel, Indoneesias ja Maldiividel hästi sisse seatud, kuid see uus korraldus annab meile suurepärase võimaluse areneda, Saalomoni Saari uurida ja uusi sukeldumiskogemusi saada.

Bilikiki Cruisesi tegevdirektor Sam Leeson lisas: „Meil on hea meel, et saime Emperor Diversiga selle uue töösuhte loomiseks ühenduse luua. Võimalus töötada nii silmapaistva organisatsiooniga liveaboardi tööstuses on meie jaoks suurepärane võimalus.

„Bilikiki igapäevases töös muutub väga vähe, kuna meie olemasolevad töötajad jätkavad seda tohutut tööd, mida nad on aastaid teinud. See pakub aga suurepärast võimalust levitada sõna meie kauni paadi kohta ja tuua loodetavasti uusi külastajaid kogema Saalomoni Saartel pakutavat maagilist sukeldumist.