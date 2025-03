Euro-Divers käivitab Egiptuses Blue Lens Workshopid

at 10: 33 am

Euro-Divers Egypt on teatanud kasutuselevõtust Sinise läätse töötoad, ühenädalane kaasahaarav kogemus Punases meres, mis on loodud teie veealuse fotograafia ja videopildi viimiseks järgmisele tasemele.

Ühes sessioonis osaleb vaid 12 osalejat. Need töötoad pakuvad praktilist juhendamist tööstuse ekspertidelt ühes Maa kõige hingematvamas merekeskkonnas.

See on rohkem kui järjekordne sukeldumisreis, see on seitsmepäevane sügav sukeldumine veealuse pildistamise kunsti. Tuntud allveefilmitegija Olivier Bourgeois' ja tema ekspertide meeskonna juhitud töötuba ühendab tehnilise meisterlikkuse, merekäitumise teadmised, sukeldumistehnikad ja tootmisjärgsed oskused terviklikuks õppekogemuseks.

Olenemata sellest, kas olete algaja või kogenud laskur, lahkute uute sõprade, uute oskuste ja unustamatute mälestustega seiklusest, mida pole kunagi varem nähtud.

Suurepärased veealused pildid ei seisne ainult tehnikas – see on ookeani enda mõistmine ja sellega ühenduse loomine. Sellepärast lähevad Blue Lens Workshopid kaamerast kaugemale, et aidata teil mereloodust ja selle käitumist sügavamalt hinnata. Mereekspertide ja okeanograafide juhendamisel saate teada, kuidas ennustada loomade liikumist, kohaneda looduslike tingimustega ja jäädvustada tõeliselt autentseid hetki.

Nädala jooksul avastate, kuidas suhelda mereliikidega ja kuidas läheneda metsloomadele minimaalse häirimisega, luues samal ajal pilte, mis jutustavad võimsaid lugusid veealusest maailmast.

Teie töötubade pakett sisaldab seitset ööd neljatärnilises rannakuurordis koos täispansioniga / lennujaamatransfeeriga sujuvaks saabumiseks ja lahkumiseks / 14 sukeldumist pikendatud põhjaajaga (igaüks kuni 90 minutit) / nitroksiga sertifitseeritud sukeldujatele / erastatud sukeldumispaadid ja väikeste rühmade koosseisud (max neli sukeldujat rühma kohta) / täielikult varustatud järeltöötlemisstuudio.

2025. aastal on saadaval vaid kaks seanssi (25. mai – 1. juuni ja 1. juuni – 8. juuni) ning rangelt piiratud osalejate arvuga on see harukordne võimalus saada osa millestki tõeliselt ainulaadsest. Raamat siin.