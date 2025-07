Explorer Ventures – Korallide kaitsmine, üks sukeldumine korraga

Päikeseküllased tekid, erksad korallide aiad ja paatitäis kirglikke sukeldujaid osalesid uusimal RumPowered uurimisretkel. Explorer Ventures„Turks & Caicos Explorer II“ on raamatutele täiesti omane. See Turks and Caicos Reef Fund See reis polnud lihtsalt laevareis, see oli praktiline mereteaduse seiklus, mida vedas eesmärk.

Vee all sukeldujad mitte ainult ei vaatlenud, vaid panustasid ka ise. Terve nädala jooksul sukeldusid TC Reef Fundi osalejad korallrahude teadusse: õppisid tuvastama koralliliike, märkama haigusnähte, jälgima kalapopulatsioone ja isegi manustama ravimeetodeid hädas olevate kolooniate toetamiseks. Hariduse ja tegevuse kombineerimise abil mängis iga sukelduja praktilist rolli riffide vastupidavuse suurendamisel – ja sai osaks lahendusest, üks sukeldumine korraga.

Üks inspireerivamaid hetki grupi jaoks saabus korallide kasvukoha külastuse ajal The Dome'is Northwest Pointi lähedal. Iga pardal olnud sukelduja aitas puhastada koralliredeleid, siduda uuesti tugistruktuure ja ümber paigutada terveid fragmente. Selle tööga annavad sukeldujad habrastele korallidele parema võimaluse edeneda.

Sukelduja teeb riffil sukeldumisel märkmeid

Miks see küsimused

Kuigi RumPoweredi uurimisreis oli täis elavat mereelustikku ja inspireerivat meeskonnatööd, tõi see esile ka seda, kui oluliseks selline looduskaitsetöö on muutunud.

Ida-Caicose sukeldumised pakkusid reaalajas pilguheite korallide ökosüsteemide ees seisvatele survetele, rõhutades vajadust jätkuva riffide seire, taastamise ja kaitsmise järele kiiresti muutuvas ookeanis.

Selline vees tehtav kogukonnapõhine töö on riffide kaitseks hädavajalik. Kui teadlased on töömahukad, aitavad koolitatud sukeldujad täita olulisi lünki seire, haiguste varajase avastamise ja otsese sekkumise valdkonnas. Mõju ei lõpe sellega, et sukeldujad naasevad koju informeeritumate, kaasatumate ja paremini varustatutena, et oma kogukondades ja kõikjal, kus nad sukelduvad, riffide kaitse eest seista. Nii saab kohalikust tegevusest globaalsete muutuste jõud.

Ida-Caicose riffide uurimine

Dive Green: jätkusuutlikkus, mis paistab silma

See ekspeditsioon oli ka näide Explorer Venturesi laevastikust. Sukeldumisroheline lubadus teoks. Osana oma jätkuvast pühendumusest ookeanide kaitsmisele toetab laevastik kohalikke mittetulundusühinguid, näiteks TC Reef Fundi, et aktiivselt toetada riffide tervist, taastamist ja uurimistööd.

Alates külaliste harimisest rohelises keskkonnas Lestad Alates parimatest tavadest ja riffisõbralike toodete kasutamisest kuni uuringuandmete kogumise ja korallide kasvukohtade hooldamiseni peegeldas reisi iga aspekt meie keskkonnaväärtusi. Kõik pardal olijad said kaasa mitte ainult uskumatuid sukeldumismälestusi, vaid ka uusi oskusi ja teadmisi, mida nad igale tulevasele sukeldumisele kaasa võtavad.

Korallide killud aitavad taastada riffe Ida-Caicose lähedal

Liitu Explorer Venturesiga, et toetada riffide kaitset

Turks- ja Caicosel korallide kaitse poleks võimalik ilma organisatsiooni juhtimise ja asjatundlikkuseta. Turks & Caicose riffide fond. Nende käimasolev töö korallide taastamise, kogukonna hariduse ja ookeanide haldamise alal avaldab jätkuvalt reaalset mõju saartel ja kaugemalgi. Explorer Ventures toetab uhkusega nende missiooni – ja kutsub teid sama tegema. Tõenäoliselt avaneb 2026. aastal veel üks sarnane võimalus sukeldujatel kodanikuteadlastena liituda! Jälgige tulevasi reise @explorer.ventures @explorerventures ja @tcreef_fund!

Explorer Ventures Turks and Caicos Explorer II oli tegevuse baas

Foto Autorid: Patricia Guardiola Slattery / TC Reef Fund