Esimene sukeldumisvrakk Sydney jaoks

Sydney esimene sihtotstarbeliselt ehitatud sukeldumisvrakk: visioon mereturismi ja -kaitse jaoks

Sydney, Austraalia – 9. juuni 2025 — Gordon's Bay sukeldumisklubi (GBSDC) avalikustab uhkusega oma murrangulise ettepaneku: Sydney sukeldumisvraki projekt. Selle ambitsioonika algatuse eesmärk on luua maailmatasemel tehisriff ja sukeldumiskoht, uputades teenistusest kõrvaldatud laeva umbes neli kilomeetrit Coogee rannast kagus.

See projekt on loodud mere bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks, sukeldumiskogemuste täiustamiseks ja kohaliku majanduse ergutamiseks. Kavandatav koht on nii mereelustiku varjupaik kui ka sukeldujate, teadlaste ja ökoturistide peamine sihtkoht.

🐠 Uus veealune ökosüsteem

Kunstlik riff ühendatakse strateegiliselt Wedding Cake'i saarega avamere tehisriffi (OAR) süsteemi kaudu. See ühendus peaks meelitama ligi mitmesuguseid mereliike, sealhulgas kuningkala, snapperit ja ahvenaid, rikastades seeläbi kohalikku mereelustikku. ökosüsteemi ja pakkudes uusi võimalusi säästvateks kalapüügitavadeks.

Esimene sukeldumisotstarbega vrakk Sydney 3 jaoks

💰 Majanduslikud ja ühenduse hüved

Hinnangulise ühekordse investeeringuga 6–10 miljonit dollarit Sydney sukeldumisvraki projekt prognooside kohaselt teenib see viie aasta jooksul sukeldujatega seotud tulu 12.4–48.6 miljonit dollarit. Need arvud ei arvesta lisatulu seotud tegevustest, nagu tšarterlennud, seadmete rent ja majutusteenused.

Projekt on kogunud kogukonnalt märkimisväärset toetust, mida tõendab ligi 14,000 4,000 allkirjaga petitsioon, millest üle XNUMX on Randwick City elanikelt. Kohalikud ettevõtted ja turismiettevõtjad ootavad suuremat klientide arvu, mis omakorda toob kaasa töökohtade loomise ja majanduse elavdamine piirkonnas.

🌿 Keskkonnahooldus

Keskkonnasäästlikkus on Sydney sukeldumisvraki projekti keskmes. Valitud alus puhastatakse ja valmistatakse ette põhjalikult, et tagada selle saasteainetevaba ja mereelustikule ohutu olemine. Areneva ökosüsteemi kaitsmiseks määratakse see koht kalapüügikeelutsooniks ning pidevat seiret teostatakse koostöös UNSW ja UTS mereteadlastega.

Esimene sukeldumisotstarbega vrakk Sydney 4 jaoks

🤝 Laiapõhjaline tugi

Algatus on saanud toetust erinevatelt sidusrühmadelt, sealhulgas Randwicki linnapea Dylan Parkerilt, Coogee kaubanduskojalt ja sukeldumistööstuse silmapaistvatelt isikutelt. GBSDC on konsulteerinud ka keskkonnainseneride ja mereteadlastega, et tagada projekti... ökoloogiline elujõulisus.

???? Tuleviku visualiseerimine



Planeeritud sukeldumisvraki asukoha visuaalne esitus.



Eeldatav mere bioloogilise mitmekesisuse suurenemine kunstliku riffi ümber.



Kohaliku kogukonna liikmed näitavad projektile toetust.

📞 Liitu liikumisega

GBSDC kutsub kõiki huvilisi toetama Sydney sukeldumisvraki projekti. Lisateabe saamiseks, petitsiooni allkirjastamiseks või kaasalöömiseks võtke ühendust:

John Rowe

GBSDC asutaja

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099 453

Sam Baxter

GBSDC president

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261 459

Koos saame luua kestva pärandi lainete alla, edendades merekeskkonna kaitset ja kogukonna heaolu.

Lisateabe saamiseks vaadake palun täielikku äriplaan: