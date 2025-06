Šampanjameister suri vabalt sukeldudes

Kuulus prantsuse veinivalmistaja Frédéric Panaïotis hukkus Belgia karjääris vabalt sukeldudes. Teda kirjeldati kui innukat ja osavat vabalt sukeldujat ning instruktorit, kellel oli üle 15 aasta kogemust. Ta osales koos kolme teise Reims Palmes Apnée vabalt sukeldumise klubi sukeldujaga treeningul Philippeville'i lähedal asuvas mahajäetud punasest marmorist karjääris Carrière de Rochefontaine'is.

Populaarne sukeldumiskoht on tuntud oma sügavuse, järskude seinte ja tahtlikult vee alla paigutatud vaatamisväärsuste poolest, sügavus ulatub kuni 52 meetrini. Panaïotise teisel sukeldumisel 25 meetri sügavusele 15. juunil on teada vaid see, et ta kaotas kontakti oma turvaköiega ja kulus 10 minutit, enne kui tema surnukeha leiti ja päästeti.

Eelmisel aastal rääkis 60-aastane mees ajalehele Arvamus et ta nautis kaks või kolm korda nädalas vabasukeldumise treeninguid.

„See on ideaalne spordiala, et enda üle kontrolli haarata ja perspektiivi saada,“ ütles ta. „Vabasukeldumine õpetab meid oma keha valdama. See on sisemine teekond läbi õrna pingutuse, mis paradoksaalsel kombel nõuab lõõgastust ja toonust.“

Panaïotis töötas Veuve Clicquot' heaks 12 aastat enne 2007. aastal Moët & Chandonile kuuluva Maison Ruinartiga liitumist. kokkade kokk, vastutas ta šampanjatootmise kõigi aspektide eest ja teda on austusavaldustes kirjeldatud kui „oma põlvkonna ühte juhtivat veinitootjat“.

Uus jääalune rekord

Teistes vabasukeldumise uudistes on kinnitatud, et Soome vabasukelduja Olavi Paananen on uus sukelduja. Guinnessi maailmarekord-hoidik pikima jääaluse ujumise jaoks ilma uimed või märg kostüüm.

8. märtsil ujus Paananen Soomes Laukaas jäätunud järve all veidi üle 107 meetri, ületades sentimeetrite võrra eelmise rekordi – 0.83 meetrit. Oma vabasukeldumise rahvuskoondise liikmena treenis ta rekordi saavutamiseks seitse kuud äärmuslikes külmades tingimustes.

