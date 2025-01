Naisvabasukelduja astub üles absoluutse rekordi kõnniks

Austraalia vabasukelduja Amber Bourke püstitas uue absoluutse maailmarekordi pikima ühe hingetõmbega veealuse jalutuskäigu kohta. Ta kõndis 112.83 meetrit, kaugemale kui Premier League'i pikim jalgpalliväljak, ja tema eelmise aasta augusti saavutus on just ametlikult kinnitatud Guinnessi maailmarekordite (GWR).

"Olen vabasukeldumise instruktor ja olen vabasukeldumisega tegelenud üle 10 aasta," ütles 35-aastane Queenslandist pärit Bourke. "Tahtsin seda teha nii enda saavutustunde pärast – minu unistus on alati olnud saada Guinnessi rekordi tiitel - kui ka selleks, et koguda raha Austraalia merekaitseühing protsessis.”

See dünaamilise apnoe väga spetsiifiline vorm hõlmab liikumist mööda basseini põhja, mis on puusadest 90° ettepoole painutatud, nii et torso on tasane, nagu ujudes, kuid jalad ja labajalad võtavad pinget. Kaasatud energiakulust annab aimu video.

(Grace Conlan / Freediving Gold Coast)

9kg raskusi kandnud Bourke komistas kohati esimesel pikkusel, kuid jõudis 50 m olümpiabasseini lõppu, kus pidi enne teisele pikkusele pööramist käe ja jalaga vastu seina koputama. Seejärel pööras ta uuesti viimaseks 12.83 meetriks, tõustes pinnale alles pärast meeste rekordimärgistest möödumist.

Lõuna-Aafrika vabasukelduja Amber Fillary püstitatud eelmine naiste rekord 109.6 meetrit oli püsinud alates 2021. aasta novembrist ja see oli hiiglaslik samm edasi 81.6. aastal Türkiye esindaja Bilge Cingigiray rekordist 2019 meetrit.

Meeste rekordi püstitas 107 m 2021. aasta septembris Horvaatia vabasukelduja Vitomir Maričić. Eelmise aasta juunis teine ​​horvaat Boris Milošić nõudis 112 meetri rekordit, kuigi see on Maričići märk, mis seisab endiselt GWR-i veebisaidil.

Universaalne vabasukelduja Amber Bourke

Amber Bourke on varem püstitanud 17 AIDA rahvuslikku ja ühe vabasukeldumise maailmarekordit ning on praegu Austraalia esinumber uimedeta dünaamilises apnoes ja konstantse kaalus ilma uimedeta, mono- ja kaheuimedeta ning esiviisikus kõigil ülejäänud vabasukeldumisaladel.

