Vabasukelduja Klovar katkestab Trubridge'i 17-aastase uimedeta valitsemisaja

at 11: 35 am

Horvaatia vabasukelduja Petar Klovar on lõpuks murdnud uusmeremaalase William Trubridge'i haarde AIDA Constant Weight No sukeldumissuusatamises. Lestad (CNF) maailmarekord 103 m sukeldumisega Egiptuse Punases meres.

Klovar sooritas sukeldumise AIDA vabasukeldumise maailmakarika ajal, mida korraldas Sharm el Sheikhis asuv vabasukeldumise maailma apnoekeskus. Nädala pikkune sügavusvõistlus lõppes eile (27. mail).

Trubridge näis olevat rekordi enda omaks teinud. Esmakordselt püstitas ta 81 meetrit 2007. aasta aprillis ning peale austerlase Herbert Nitschi kuuekuulise pausi aastatel 2007–2008 hoidis ta seda kuni maailmameistrivõistlusteni, parandades oma tulemust kümnel korral mõne meetri võrra, enne kui lasi 10. aasta juulis püstitada rekordi 102 meetril.

Petar Klovari (Freediving World) triumf Punases meres

Klovar näis tõenäoliselt kahtluse alla seadvat Trubridge'i pikaajalise rekordi 2023. aasta Vertical Blue üritusel, mis toimus Dean's Blue Hole'is Bahama saartel – võistlusel, mida korraldab igal aastal Trubridge ise.

Klovar ja tema kaasmaalane Horvaatiast vabasukelduja Vitomir Maričić said aga võistluskeelu väidetava sooritusvõimet parandavate ainete tarvitamise kavatsuse eest pärast seda, kui nende pagas oli Bahama saartele saabudes läbi otsitud. Mõlemad sportlased on süüdistust sellest ajast peale kindlalt eitanud, väites, et see oli alusetu ja et nende kohtlemisel esines protseduurilisi rikkumisi.

Hiljem määrati kahele horvaadile määramata ajaks keeld Vertical Blue võistlustel osaleda, kuid pärast nende juhtumite kaalumist lubas AIDA mõlemal mehel samal aastal hiljem toimuvatel sügavusujumise maailmameistrivõistlustel osaleda, kusjuures Klovar püstitas seal vabaujumise (FIM) maailmarekordi.

Koht Klovari kuulsuste seinal (vabasukeldumise maailm)

AIDAotsus viis lahkarvamuseni teise vabalt sukeldumise juhtorganiga. CMAS, mis toetas Vertical Blue'd ja teatas, et ei tee enam AIDA-ga koostööd.

„Me jäime keskendunuks, vaiksime, töötasime edasi ja lasime tulemustel rääkida,“ ütles Maričić, kes oli uue rekordihüppe ajal Klovari treener ja kaameramees. „See pole lihtsalt tulemus. See on õiglus. Rekord on lõpuks seal, kus see olema peab. Ja see on alles algus.“

Klovari 103 m sukeldumine ootab nüüd AIDA ametlikku kinnitust. Tegemist on absoluutse rekordiga: CMAS CNF rekordi püstitas Venemaa vabasukelduja Aleksei Moltšanov 100 meetriga.

