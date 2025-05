Vangistatud: sukeldumispoe omanik, kes lahkus vabasukeldujast üksi

Hingamist kinni hoides sukeldumine on Lõuna-Koreas üha populaarsem meelelahutuslik tegevus, kus sukeldumiskeskused korraldavad sertifitseeritud vabasukeldujatele koolitusi ja sukeldumisi ning populaarsetes kohtades peetakse rahvusvahelisi võistlusi.

Nüüd on ühe sukeldumiskeskuse nimetu omanik mõistetud kümneks kuuks vangi, kuna ta lubas kliendil saatjata vabalt sukelduda – tegu, mis loetakse tema surma põhjustanuks.

„Esimese astme kohtu otsus“ otsustas, et sobiv süüdistus oleks hooletuse tagajärjel toime pandud tapmine, kuna omanik, keda nimetatakse ainult A-ks, olevat eiranud ohutusnõudeid, mis sätestavad, et isegi sertifitseeritud vabasukeldujad peaksid õnnetuste vältimiseks alati paarides sukelduma.

Riigi suurim kohus kuulutas kohtuotsuse välja 7. mail Seouli kesklinn teatas, et B, 40ndates eluaastates mees ja kvalifitseeritud vabasukelduja, sattus 2023. aasta märtsis üksi sukeldudes õnnetusse. Juhtumist teatas Chosun Media.

Pole probleemi

Oma surmapäeval olevat B enne saabumist keskuse omanikule helistanud ja küsinud, kas ta saaks üksi kohale ilmudes sukelduda. Omanik oli B-le öelnud, et see ei tekitaks probleemi, kuna ta saaks sukelduda koos teise külalissukeldujaga, kes on juba kohapeal, ja et kohal on ka sukeldumisinstruktor.

Lõpuks väideti, et A ei pakkunud mingil põhjusel B-le sukeldumiskaaslast ja too oli hakanud üksi sukelduma. Umbes 10 minuti pärast nägi teine ​​sukelduja teda teadvusekaotust saamas ja hoiatas omanikku.

Seouli keskringkonnakohus

B toodi veest välja ikka veel hingates ja viidi haiglasse, kuid suri kaks kuud hiljem septilisse šokki. See võib juhtuda siis, kui sepsis – bakteriaalse infektsiooni tagajärjel tekkinud elundi talitlushäire – alandab vererõhku ja põhjustab ainevahetushäireid.

Kohus otsustas, et omanikul on kohustus tagada, et kõik sukeldumiskeskuse kasutajad siseneksid vette koos kaaslasega, ja paaritada kõik üksi saabujad.

„Kuna A teatas B-le, et tal on lubatud üksinda külastada, on selge, et A rikkus oma hoolsuskohustust,“ ütles kohtunik Heo Seo-yoon. „B surma ja A hooletuse vahel oma kohustustes on oluline põhjuslik seos.“

