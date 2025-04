Täiuslike mullirõngaste puhumise saladus

@sennacher

#askmark Tere seoses DSMB-dega. Ma ei ole ekspert ja tavaliselt kasutan seda õigesti. Sel nädalavahetusel liikusime väga tugeva vooluga ja ma kaotan selle kasutuselevõtmisel (suu täispuhumisel) peaaegu hinge, kuna see jäi mu regile veidi sassi. See hirmutas mind nii. Kas on mingi "väikesilindriline" asi, et mu regist suus hoida ja seda ohutumalt kasutusele võtta? Ma ei ole proovinud seda oma LPI-ga teha... aga oletame, et see läheb ka sassi.

tänan

Külastage meie veebisaiti, et saada rohkem sukeldumisuudiseid, veealuseid fotograafia, näpunäiteid ja nõuandeid ning reisiaruandeid: https://divernet.com/



✅ Olulised sidusettevõtte lingid, mida jälgida



🔗 Saate rahvusvaheliselt eSIM-i pakkumiselt 15% soodsamalt! Kasuta koodi: SCUBADIVERMAG

https://airalo.pxf.io/bO7Wy9



🔗 Ostke Scuba Gearsi siit:

https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬.

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1



🔗 Olge meiega ühenduses.



Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/

Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/

Teemad: https://www.threads.net/@diver_magazine

Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/

TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag



Veebisait: https://divernet.com/

Veebisait: https://godivingshow.com/

Veebisait: https://rorkmedia.com/



📩Äripäringuteks: info@scubadivermag.com



=============================



🎬Sulle soovitatud videod:



▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48



=================================



✅ Ajakirjast Scuba Diver.



Tere tulemast ajakirja Scuba Diver ajakirja! Oleme kirglikud kõige vastu, mis on seotud veealuse maailmaga. Euroopas, ANZ-is ja Põhja-Ameerikas tasuta levitava ajakirjana toome teieni sukeldumise uusimaid uudiseid, alates eepilistest sukeldumisreisi sihtkohtadest ja ausatest varustuse ülevaadetest kuni asjatundlike nõuannete, uudiste ja inspireerivate veealuste lugudeni.



Ükskõik, kas olete kogenud sukelduja või alles alustate oma veealust teekonda, meie sisu on loodud selleks, et hoida teid kursis, inspireeritud ja järgmiseks sukeldumiseks valmis. Astuge sisse, avastage ja hoidke meiega ühendust sukeldumismaailmaga! Liituge meiega ja ärge kunagi magage seiklust maha!



Äriküsimuste korral kasutage allolevat kontaktteavet:



📩 E-post: info@scubadivermag.com



🔔 Kas sulle meeldib sukeldumine? Tellige kohe sukeldumisreisi nõuandeid, varustuse arvustusi, akvalanginõuandeid, eepilisi sukeldumisi, sukeldumisuudiseid ja veealuseid lugusid!

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1



=================================



🔎 Seotud fraasid:







Hashtags