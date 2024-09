Rasked tingimused annavad vabasukeldumise maailmarekordi

Aja möödudes muutub maailmarekordite purustamine vabasukeldujate jaoks üha keerulisemaks – ja veelgi enam, kui halb ilm võtab käed. Korsikal toimunud 33. AIDA süvasõidu maailmameistrivõistlustel püstitati vaid üks uus maailmarekord, sest seeriarekordi purustaja Aleksei Molchanov suutis oma varasemat sügavat sukeldumist paremini teha.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Lestad (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Võistlejate keeruliste tingimuste tõttu oli üritus lükatud 24 tunni võrra edasi 10. septembrile. “Individuaalneutraalse sportlasena” võistlev Venemaa vabasukelduja laskus 125 meetrini – 2 meetrit sügavamale kui eelmisel aastal Küprosel Limassolis toimunud samal võistlusel. Tema sukeldumine kestis 4 minutit 23 sekundit.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two uimed is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

Viimastel aastatel on Molchanov tavaliselt leidnud end võistlemas Arnaud Jeraldiga kui oma ainsa lähikonkurendiga CWTB-s, nii et kui prantslasest vabasukelduja sel aastal eemale ei tulnud, oleks ta võinud rahulikult võtta ja siiski võita meistrivõistluste kuldmedali.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Lestad (CNF) world record.

35. maailmarekord

Moltšanovile kuulub juba 124 m absoluutne CWTB rekord, mis püstitati eelmisel aastal Hondurase osariigis Roatanis toimunud CMASi 7. vabasukeldumise maailmameistrivõistlustel. Viimane maailmarekord oli tal selles distsipliinis seitsmes ja karjääri kokkuvõttes 35..

Molchanov omab ka AIDA Constant Weight Monofin (CWTB) (136m) ja Variable Weight (156m) maailmarekordid.

Võistlus lõppes 15. septembril, nädala jooksul püstitasid võistlejad kaks kontinendi ja 36 riigi rekordit.

Üldkategooria autasustab neid vabasukeldujaid, kes on saavutanud suurepäraseid tulemusi vabakümbluse, CWT, CNF ja CWTB distsipliinidel ning selle tulemusel nimetati meeste üldtšempioniks horvaat Petar Klovar, samas kui Marianna Gillespie Prantsusmaalt, kes võistleb rahvusvahelise individuaalse sportlasena. naiste tiitel kolmandat aastat järjest.

Samuti Divernetis: Küprosel püstitatud 3 maailma + Ühendkuningriigi vabasukeldumisrekordit, Roatanis püstitatud vabasukeldumise absoluutsed maailmarekordid, Jäämurdjad: Vabasukeldumise rekordid kukuvad, Rahvuslikud kired kukuvad 8 vabasukeldumise maailmarekordit