Jääalune salvestussukeldumine kaasahaaravale videole

at 11: 08 am

Uus-Meremaa vabasukelduja Ant Williams püstitas eelmisel aastal Guinnessi maailmarekordi kõige sügavama jää alla sukeldumise osas (70 m), millele järgnes jääaluse distantsi rekord, mille CMAS (World Underwater Activities Confederation) kinnitas selle aasta alguses. võistlusorgan, kes selliseid külmavee saavutusi tunnustab.

Külmavee – antud juhul 0.2 ℃ – dünaamilise apnoe rekord hõlmas 182 m pikkust jääaugust jääauguni Islandil Stiflisdalsvatni järve ääres, kasutades uime ja märja ülikonda märtsi lõpus. Rekordikatse salvestati jaoks Jääsukeldumine, kolmas episood seiklus, seeria, mis on tehtud Apple Vision Pro ümbritsevale peakomplektile.

Williamsi sihtmärk oli 175 m rekord, mille püstitas 6 jalga 6 tolli prantsuse vabasukelduja Arthur Guerin-Boeri seitse aastat tagasi. "Selles spordis on teisigi, kes on sellega füüsiliselt sobivamad kui mina – nad on pikemad ja saledamad, pikemate kopsudega ja seega ka suurema kopsumahuga," tunnistas Williams.

Rekordikatse filmimine (Atlantic Productions)

"Kuid mul on ületamatu võime keskenduda nii pingsalt käsilolevale ülesandele, et peaaegu täielikult välistada ebaõnnestumise oht."

Guerin-Boeri säilitab CMAS-i jääalused ilma uimede rekordid nii termokaitsega (120 m) kui ka ainult Speedosiga (105 m).

Tegevuse keskpunkt

Apple Immersive Video on 180° meediumivorming, mis kasutab ülikõrge eraldusvõimega videot ja ruumiheli, et asetada vaatajad sel aastal turule toodud ruumiarvuti Apple Vision Pro tegevuse keskmesse. Apple Immersive Video seeriad nagu seiklus on APV kasutajatele tasuta saadaval.

"Spordipsühholoogia taustaga Ant treenis ekstreemsportlasi enne, kui ta ise selleks sai, nii et saate aru, kuidas ta sai nii ainulaadselt varustatud vaimse jõuga, et spordiala tippu jõudmiseks on vaja parimaid sportlasi." ütles Briti direktor Jääsukeldumine, Charlotte Mikkelborg.

„See, mida Ant Islandil saavutas, on tõeliselt fenomenaalne. Ja see tükk murrab ka tehnoloogiliselt uued teed, kuna see episood viib teid jää alla kõrgeima eraldusvõimega kaasahaarava märulimaterjalina, mis on kunagi vee all jäädvustatud. Vaatajad tunnevad end sellel julgel seiklusel koos Antiga täiesti kohal.

2D treilerit saab näha Apple TV ja Atlantic Productions sotsiaalkontod X-is ja Instagramis. Vaatajad saavad ka Williamsiga platvormidel kulisside taha minna.

Samuti Divernetis: "Jalad tundusid nagu plii," ütleb rekordiline jääsukelduja, Moltšanovi 180m hingetõmbeaeg – jää all, Jäämurdja: vabasukelduja püstitas Speedos rekordi, Jäämurdjad: Vabasukeldumise rekordid kukuvad