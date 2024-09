Sügavaima veealuse mudeli fotosessiooni maailmarekord näib olevat taas omanikku vahetavat – asukoht liigub siseruumides ja pildistamissügavus on langenud üle 45 meetri.

Viimane pakkumine ei pruugi olla algupärases jahedas avaveesukeldumise vaimus, mis sünnitas 2021. aastal „DUMP” rekordid, kuid Guinnessi rekordiraamatu (GWR) andmetel korraldati võtted Poola kinnises rajatises, mida sügavamale lähete. Mida soojemaks vesi läheb, ei takista see sisenemist.

Veealused moevõtted GWR-i tunnustust silmas pidades said alguse 2021. aastal Kanada Huroni järvest, kus Kanada fotograaf Steve Haining jäädvustas modell Ciara Antoskit. 6 m sügavune laevavrakk, nagu teatatakse Divernet.

haining ülesehitatud feat aastal 2023 modell Mareesha Klupsiga, seekord vrakil 30m kõrgusel, enne väideti rekordit Eelmise aasta lõpus Tšiili fotograaf Pia Oyarzún ja Kanada modell Kim Bruneau dramaatilisel 40 meetri kõrgusel Bahama saartel.

Augusti lõpus toimus Euroopa sügavaimas tehissukeldumise rajatises Varssavi Deepspotis 45.4 meetri kõrgusel seanss nimega "Wings In The Deep". Vee temperatuur võib selle silindrilise võlli põhjas ulatuda 34 °C-ni.

Kostüümivahetus: aeg tiibadele (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-fotograafia äri Lemurvisioon ja on "alati uute ideede ja väljakutsete ees".

Otsitakse maailmarekordit

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Lestad (46m) and Bi-Lestad (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

Poolas tegi Deepspot oma turvasukeldumismeeskonna kättesaadavaks, meigikunstnik Marike De Meester aga aitas säilitada Blommaerti modelli Gerstorferi välimust. Kaks seadistamist ja kaks laskumissukeldumist, kus vabasukelduja kandis erinevaid kostüüme, võtsid meeskonnal iga kord umbes tund aega ujumisaega.

Gerstorfer oli kaalus ja selle asemel, et akvalangist sisse ja välja tulla, laskus korraks minutiks poseerima, enne kui ujus DPV abil tagasi pinnale. Üks ettenägematu probleem oli aga see, et tema kartongipõhised "sügavuse tiivad" osutusid ootamatult ujuvaks – ja lõpuks hapraks.

Võttet filmiti, logiti ja jälgiti ning nüüd tuleb see ratifitseerida GWR. "Sügavaima veealuse mudeli fotosessiooni rekordi pealkirja puhul on ühes juhistest öeldud, et "veekogul, kus katse tehakse, ei tehta vahet", ütles GWR. Divernet.

Meeskond väljaspool Deepspotit (Lemurvision)

„Sobivama asukoha valimine on seda proovija(te) teha. Fotograaf on teretulnud teha avaldus Guinnessi rekordite veebisaidi kaudu, et meie rekordihaldusmeeskond saaks üle vaadata.

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and veealune fotograafia,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

"Vabasukeldumine on alati olnud minu kirg," ütles Gerstorfer, kes on nüüd selle maailmarekordi käeulatuses, "ja selle ühendamine moega sellises ainulaadses ja ekstreemses keskkonnas oli unustamatu kogemus."

