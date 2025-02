5 miljoni dollari suurune hagi algatati pärast snorkli surma





Lõuna-Korea perekond esitas Guami kuurordi vastu süülise surmahagi, väites, et selle hooletus põhjustas 70-aastase Young Jae Chungi surma 2023. aastal snorgeldamise õppetunni ajal. Tema sugulased nõuavad kahjutasu summas 4,806,900 382,000 XNUMX USA dollarit (umbes XNUMX XNUMX naela).

Chung oli läinud aasta 18. septembril USA Guami saare territooriumile koos abikaasa Eun Jung Kimi, poja Joo Hyungi ja kahe väikese lapselapsega sünnipäeva tähistama.

Nad ööbisid Tumoni lahes asuvas Vaikse ookeani saarte klubis (PIC), mida haldab PHR Ken Micronesia Inc. Pacific Daily News.

Snorgeldamistundi viis läbi PIC, koos an juhendaja, aruandes nimetamata, viies pere randa ja vette. Hagi kohaselt oli ta jätnud küsimata oma õpilastelt nende varasema snorgeldamiskogemuse, füüsilise vormi või mugavustaseme kohta merel.

Väidetavalt ei üritatud seda teha koolitus Õpilased kasutasid oma snorkeleid õigesti, enne kui nad suunati sügavamasse vette korallrifi kohal, mida kirjeldati kui "äärmiselt kiiret tempot". The juhendaja öeldi, et ta ei hinnanud inimeste edusamme ega mugavust nende jätkamisel.

Näeb vaeva, et sammu pidada

Chungil ja tema naisel oli raskusi, et sammu pidada, ja Chungil mask väidetavalt täitus see veega. Väidetavalt jälgis Kim seda, mida juhendaja ei märganud, et tema abikaasa oli pikaks ajaks näoga allapoole jäänud.

Ta helistas oma pojale, kes mõistis, et midagi on valesti, kui nägi Chungi liikumatult hõljumas. Ta oli appi karjunud, kui kandis isa kalda poole.

See võttis juhendaja 2–3 minutit, et neid kaldale järgneda, teatas perekond, kes väidavad, et ta proovis seejärel elustada, ilma Chungi elu eemaldamata.jope. Ei olnud selge, kas kõigil õpilastel olid päästevestid seljas.

Väidetavalt kulus PIC-i vetelpäästjatel pärast häiret sündmuskohale jõudmiseks viis minutit. Nad olid eemaldanud Chungi elu...jope enne defibrillaatori paigaldamist ja CPR-i sooritamist.

Chung kuulutati pärast Guami memoriaalhaiglasse viimist surnuks ja perekond pidi kiirabiteenuste kulude katteks maksma rohkem kui 6,900 dollarit.

Hawaii tegevus

Perekond nõuab nüüd 2 miljonit dollarit süülise surma eest, 1 miljon dollarit Chungi naise elatise kaotamise eest, 300,000 300,000 dollarit kummagi kahe poja ülalpidamise eest ja XNUMX XNUMX dollarit hüvitist emotsionaalsete kannatuste eest neljale sündmuskohal viibinud sugulasele. Hagi esitati aastal Guami ringkonnakohus 18 veebruaril.

Eelmisel aastal esitati veel üks snorgeldamisega seotud hagi, mis tuleb veel lahendada. Patricia Johnson süüdistas Fairmont Kea Lani kuurorti, Hawaii turismiametit ja Hawaii külastajate ja konverentsibürood oma abikaasa Ray järel hooletuses. suri pärast snorgeldamist Wailea rannas Mauil, nagu teatatakse Divernet sellel ajal.

Koroner jõudis järeldusele, et Ray Johnsoni surm oli tingitud uppumisest, kuid tema naine väidab, et selle põhjustas immersiivse kopsuturse (IPO) vorm ja neid ei hoiatatud selle seisundi ohtude eest.

