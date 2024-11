8 on endiselt kadunud pärast seda, kui "tohutu laine" Punase mere pardale uputas

Kaheksa inimest, sealhulgas kaks britti, on endiselt teadmata kadunud pärast Punase mere sukeldumisaparaadi uppumist Mere lugu eile (25. novembril). Seni on väidetavalt leitud neli surnukeha.

44-meetrisel laeval oli 45 inimest, kellest 31 olid külalised ja ülejäänud Egiptuse meeskonnaliikmed. juhtum kutsuti sisse umbes kell 5.30, nagu varem teatatud Divernet. Paat oli väljunud Marsa Alamist põhja pool asuvast Port Ghalibist viiepäevasele reisile, suundus lõunasse Fury Shoalsi piirkonna poole. Hiljem oleks see tagasi põhja poole pöördunud, et jõuda Hurghadasse.

Hukkumises ellujäänud leiti Marsa Alami ja Hamata vahelisest Wadi el-Gemali kaitsealast, kõige kiiremas korras abi vajajad toimetati lennukiga haiglasse ja teised tõi Egiptuse mereväe fregatt peale ja toodi Hurghadasse.

Otsinguoperatsiooni koordineerib mereväebaasi juhtimiskeskus ja selles osalevad erinevad Egiptuse relvajõudude harud.

Planeeritud teekond

Nelja tekiga, puitkerega liveaboard oli jätkanud oma kavandatud marsruuti, pidades silmas Egiptuse meteoroloogiaameti hoiatusi meretegevuse eest 24. ja 25. novembril kõrgete lainete ohu tõttu – kuigi Hurghadas registreeritud operaator Dive Pro Liveaboard Mere lugu, on eitanud, et oleks võtnud liigseid riske.

Kui arvati, et võimalik 4-meetrine laine püüdis laeva külili, põhjustades selle hinnanguliselt seitsme minuti jooksul ümbermineku ja jättes mõned reisijad tõenäoliselt endiselt oma kajutitesse.

Arvatakse, et üks Soome kodanik ja neli meeskonda on endiselt kadunud Mere lugu, koos kahe Briti külalisega. The Punase mere kubermang on märkinud, et laeval oli ka Ameerika, Belgia, Hiina, Saksa, Iiri, Poola, Slovakkia, Hispaania ja Šveitsi passidega reisinud sukeldujaid.

Mere legend

Dive Pro Liveaboards opereerib ka Punase mere laevu Mere legend, Tillis ja Korallide unistused. Tänavu veebruaris 42m teraskerega Mere legend tulekahju nädalasel reisil Hurghadast vendade, Daedaluse ja Elphinstone'i juurde, mille tulemusel suri üks selle külalisi, sakslasest naissoost reisija.

Oktoobri lõpus taas Punase mere pardal, Seaduction, uppus tšarterreisile Hamatast välja, pärast seda, kui selle kapten näis olevat eiranud tõsiseid ilmastikuhoiatusi. 18 sukeldujat ja meeskond pääsesid põgenema, kuigi enamik kaotas oma asjad ja pidi enne päästmist veetma umbes kaheksa tundi triivides väikestes paatides.

Divernet on pöördunud juhtumi kommenteerimiseks Dive Pro Liveaboardi.



