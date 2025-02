Skye juurest vabanes veel üks küürvaal

Vaid viis päeva pärast British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) lahti harutanud küürvaal Skye lähedal asuvast kalafarmi köiest on Šoti saarelt pärit kaluripaaril õnnestunud päästa veel üks sarnases kitsikuses küürumees.

Mehed olid 9. veebruaril kala püüdnud takerdumiskohast lõuna pool, kui kuulsid, et vaalalist märgati ühe ujuvköiega, mis ühendas tema saba ümber mähitud püügivahendeid.

Väärtuse demonstreerimine koolitus nad olid saanud Scottish Entanglement Alliance (SEA) paar aastat varem vedasid mehed vaala raskuse mahavõtmiseks kreele ja suutsid päästa ühe lõikega.

SEA käivitati 2018. aastal vastuseks mereloomade takerdumise aruannete arvu suurenemisele Šoti vetes. See on kuue asutuse partnerlus, mis teeb koostööd rannakalatööstusega, et pakkuda koordineeritud seire- ja kaasamisprogrammi.

Olles ujuv, tekitas vaala kinni püüdnud kreenköis vette silmuseid, kuid SEA on suhelnud kaluritega, et proovida alternatiivse uppumisköie kasutamist. See lebaks merepõhjas tasasel kohal ja kujutaks seega vaalalistele vähem ohtu.

BDMLR oli saanud kõne takerdumise kohta kell 9.45 ja selle suurte vaalade lahtiharutamise meeskonda oli taas hoiatatud, loobudes koolitus programm 370 km lõunasse Largsi lähedal ja asudes aitama.

Meeskond pandi seisma kell 2.30, kui kuulis, et kalurid olid nad hädast päästnud.

"Kuigi sellel olukorral oli positiivne tulemus, soovitame alati helistada BDMLR-ile, et teatada takerdumisest, kuna asjad võivad valesti minna ja lähevad," ütles rühm. "Meie siiras tänu kohalikule BDMLR-i meedikutele ja droonide operaatorile ning kohalikule kalakasvandusele, kes pakub paate ja tuge."

