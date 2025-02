„Olge Punase mere tuukripaate valides ettevaatlik”, hoiatab MAIB

Ohtlikud modifikatsioonid, defektsed või puuduvad turvavarustus, blokeeritud evakuatsiooniteed ja vahele jäetud infotunnid – need olid korduvad probleemid, mis tuvastati 16 Punase mere sukeldumispaatidega seotud intsidendi hulgas, mis on viimase viie aasta jooksul lõppenud paljude surmajuhtumitega, sealhulgas Ühendkuningriigi kodanikega.

Nüüd Ühendkuningriigi oma Mereõnnetuste uurimise osakond (MAIB) on oma detsembris Egiptuse ametivõimudele saadetud kirjale järgnenud muret väljendades pardaohutuse kohta, andes välja ohutusbülletään kõigile, kes kaaluvad Punase mere sukeldumispaadi võtmist puhkus.

MAIB on uurinud eelkõige kolme viimase 20 kuu jooksul toimunud intsidenti, mis hõlmasid Carltoni kuninganna, mis läks ümber 2023. aasta aprillis Hurghada lähedal, kus sai vigastada mitu inimest, sealhulgas Ühendkuningriigi kodanikud; Orkaan, mis süttis põlema juunil ja jäeti Elphinstone'i rifi lähedal maha, kaotades kolm Ühendkuningriigi külalist; ja eelmise aasta novembris Mere lugu, mis maandus Port Ghalibist lõuna pool leiti neli surnukeha ja veel seitse inimest, sealhulgas Ühendkuningriigi paar, arvatavasti surnud.

Filiaal ütleb, et peamiste ohutusprobleemide hulgas, mille ta on tuvastanud, on see, et paadid olid halvasti ehitatud ja sageli oluliselt muudetud või laiendatud, mistõttu mõned muutusid ebastabiilseks.

Sea Story enne ja pärast muutmist ja laiendamist (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Olulised päästevahendid olid defektsed, hoolduseks aegunud ja mõnel juhul puudusid, teatab esindus. Kohtades, kus tulekahjud olid puhkenud, viitas nende kiire levik halvale konstruktsioonilisele tulekaitsele, millele lisandusid seadmed, nagu tulekahju avastamissüsteemid ja tulekustutid, mis puudusid või olid defektsed.

Evakuatsiooniteed kulgesid lukustatavate uste kaudu, neil ei olnud avariivalgustust ja need olid märgistamata, samas kui külaliste ohutusalased instruktaažid olid kas kehva tasemega või neid ei peetud üldse. Meeskonnad tundusid olevat halvasti koolitatud ega tundnud oma aluseid.

MAIB ohutusbülletäänis juhitakse tähelepanu sellele, et reaalajas toimuvaid puhkusi turustatakse sageli postitatud hinnangute ja arvustuste abil. Internetis mis ei pruugi olla täpsed ega taga ohutusstandardeid”.

Ülioluline on ka mure, et mitmed külalised on avastanud end Egiptusesse saabumisel broneerinud laevast erineva paadi vastu, „mis on tühistanud nende katsed puhkus ohutul laeval”.

Carltoni kuninganna, mis hiljem ümber läks (Carltoni laevastiku Punane meri)

Teatatud on ka muudest 2024. aasta teisest poolest juhtuvatest juhtumitest Divernet kaasatud nouran, mis süttis põlema novembris; Seaduction, mis uppus oktoobris; ja Exocet, mis tabas riffi juunis.

Nõuanded sukeldujatele

MAIB soovitab potentsiaalsetel külalistel broneerida reaalajas puhkusi ainult usaldusväärsete müüjate kaudu, kes suudavad tagada ohutusstandardite.

Pardale jõudes peaksid sukeldujad nõudma, et meeskond annaks enne väljalendu põhjaliku ohutusjuhendi. See peaks hõlmama avariiväljapääse ja hoiatussignaale, kogunemispunkte, turvavarustuse asukohta ja kasutamist ning laeva mahajätmise protseduure.

Põlemas orkaan (Fawzy Tameir)

"Kuigi MAIB-l ei ole pädevust uurida õnnetusi, mis on seotud mitte-Ühendkuningriigi lipu all sõitvate laevadega, mis tegutsevad mõne teise rannikuriigi territoriaalvetes, oleme teavitanud vastavaid ametiasutusi oma riiklikest huvidest ja pakkunud igakülgset abi nende läbiviidud ohutusjuurdlustes," ütleb MAIB-i mereõnnetuste peainspektor Andrew Moll.

Ühendkuningriik on registreeritud nende juhtumite Egiptuse ohutusjuurdlustest oluliselt huvitatud riigina ning Molli detsembris saadetud kiri saadeti Egiptuse meresõiduohutuse amet (EAMS).

Hoiatades, et Punase mere sukeldumispaate "tõenäoliselt ei ehitata, hooldatakse, varustatakse ja käitatakse Ühendkuningriigis sarnaste laevade standardite kohaselt", soovitab MAIB "paadi valimisel olla äärmiselt ettevaatlik". The ohutusbülletään leiab selle veebisaidilt.



