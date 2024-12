Orkney sukelduja otsingul leiti surnukeha

Pärast 27. novembri pärastlõunal Orkney osariigis Scapa Flow's kadunuks jäänud kammkarpsukelduja otsimist leiti surnukeha, kuid seda tuleb ametlikult tuvastada.

Sukelduja perekonda on leiust siiski teavitanud Politsei Šotimaa, mis ütleb, et see tehti 11. detsembril kell 6 paiku Churchilli Causewayl. "Kahtlasi asjaolusid ei paista olevat ja prokurörile esitatakse aruanne," öeldakse selles.

Churchilli tõkete seeria, mis ühendab Orkney mandriosa nelja ümbritseva saarega, ehitati Briti peaministri käsul Teise maailmasõja ajal, et kaitsta kuningliku mereväe Scapa baasi allveelaevade rünnaku eest pärast HMS-i uppumist. Royal Oak.

Nagu varem teatatud Divernet, oli kadunud sukeldujat otsitud kiirenenud 2. detsembril politsei mere- ja sukeldumisüksuse saabumisega Orkneyle. Päev pärast mehe kadumist Orkney rannavalve oli maha astunud mitut asutust hõlmav läbiotsimine õhus ja merel, jättes politsei enda juurdluse jätkamiseks, kuid hiljem liitunud otsingutega.

Orkney saarte nõukogu sadamaamet on samuti oma uurimist läbi viinud.

