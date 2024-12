Nimega Sea Story kadunud Briti sukeldujad

Briti sukeldujad seitsme inimese seas on endiselt teadmata pärast uppumist Mere lugu liveaboard Egiptuses on neid nimetatud Jenny Cawsoniks (36) ja Tariq Sinadaks (49), kihlatud paariks Devonist.

Väidetavalt töötasid mõlemad sukeldujad varem instruktoritena Tais, Indoneesias ja Filipiinidel, kuid nüüd, Ashburtonis koos elades, töötasid nad IT-konsultantidena.

Kaks teist uppumise tagajärjel päästetud Briti sukeldujat on nimetatud Londonist pärit paariks Colin Sharrattiks (65) ja Sally Jonesiks (58). Nad olid kuue külalise ja kolme meeskonnaliikme seas, keda väidetavalt raviti kergemate vigastustega Marsa Alamis asuvas haiglas.

Ellujäänud Colin Sharratt ja Sally Jones

Mere lugu pardal oli 44 inimest, kellest 14 olid meeskonnas. Päästetud on XNUMX ja leitud neli surnukeha, sealhulgas kapten Alaa Husseini surnukeha.

Laeva enda otsinguoperatsiooni on kirjeldatud kui ohtlikku, seda takistavad karmid mereolud, kuigi on tõstatatud küsimusi selle kohta, kui kaua kulus paadi sisemuse uurimiseks võimalike ellujääjate leidmiseks.

Päästemeeskonda, mida koordineerib Egiptuse merevägi, kuuluvad teised sõjaväelased, rannavalve (osa mereväest) ja kohalikud sukeldujad.

Puitkerega laev oli 12. novembri varahommikul vajunud 25 m sügavusele, mille sektsioon ulatus pinnast kõrgemale. Alles umbes 30 tundi hiljem järgmisel ööl avastasid päästjad ja suutsid sealt välja tuua viis kajutisse lõksu jäänud inimest. Tänu 20 cm sügavusele õhutaskule olid nad külmas ja pimeduses ellu jäänud.

Üks viiest ellujäänust, 23-aastane juhendaja Youssef Al-Faramawi oli lõksus pärast seda, kui ta üritas külalisi ohutusse olukorda aidata – ja ta päästis tema enda onu Khattab Al-Faramawi, paadi operaatori Hurghada Dive Pro Liveaboardi töötaja.

Üritas külalisi aidata: Youssef Al-Faramawi

Ta ütles ajakirjandusele, et neljatekilise paadi otsimine tõrvikuvalguses oli keeruline, sealhulgas kajuti uste avamine.

Raputamine ja kallutamine

Lisaks Ühendkuningriigile on teised laeva sukeldumiskülalised pärit Belgiast, Hiinast, Soomest, Saksamaalt, Iirimaalt, Poolast, Slovakkiast, Hispaaniast, Šveitsist ja USA-st. Pärast vajaduse korral arstiabi Marsa Alamis toimetati ellujäänud Hurghadasse repatrieerimiseks.

Rääkimine Peegel, ütles üks meeskonnaliige laine kohta, kes väitis, et pani paadi ümber: "Me polnud kunagi varem midagi sellist näinud. See tabas paati ootamatult ja pani selle tugevalt värisema, enne kui see ümber läks. Püüdsime reisijaid hoiatada, kuid aega oli väga vähe. Mere lugu uppus seitsme minutiga.

Teine tunnistaja ütles, et nad olid „tundnud, kuidas paat järsult kaldus, ja püüdnud millestki stabiilsest kinni hoida, kuid ümberminek oli väga kiire. Kuulsin kajutitest karjumist, kuid paljud ei saanud sealt välja, sest uksed olid suletud ja koht täitus veega.

Okeanograaf Simon Boxall ütles aga Sky Newsile, et tohutu laine kohta pole tõendeid, ja väitis, et toonane tuulejõud poleks olnud piisav "nende väidetavate 3-4-meetriste lainete tekitamiseks".

Sea Story (Punase mere kubermang)

Vaatamata ebasoodsatele ilmastiku- ja meretingimuste hoiatustele, mille Egiptuse meteoroloogiaamet andis päev enne väljalendu, lahkus tuukripaat Port Ghalibist 24. novembril.

See oli suundunud lõunasse viiepäevase marsruudi alusel, mis oleks pidanud nädala lõpus Hurghadasse jõudma. Uppumine leidis aset delfiinirahu lähedal Hamata suunas ja Punase mere kubermangus oli kiiresti selgitanud, et süüdlane oli "tohutu laine".

Vaja uurida uurimist

"Ma tunnen endiselt, et see ei ole tõenäoliselt ümbermineku põhjustanud laine," rõhutas okeanograaf Boxall. "Peame nägema, et sellest välja tuleb uurimine. See on alles algusaeg, kuid Egiptuse võimudelt saadav teave on endiselt väga napp.

Kahjuks ei jaga Egiptuse ametivõimud tavapäraselt lubatud uurimiste tulemusi, hoolimata sellest, et Punasel merel on sel aastal hukkunud umbes viis pardal hukkunud ja tulekahju.

Veel üks hiljutine kaotus oli liveaboardi kaotus Seaduction, mis oli samuti reisiga ette võtnud vaatamata ilmahoiatustele.

Kaks selle aasta kahjumit on nüüdseks olnud paadid, mida opereerisid Dive Pro Liveaboard. Välja arvatud Mere lugu, veebruaris süttis 42 meetri kõrgune teraskerega Sea Legend põlema, mille tagajärjel hukkus üks selle külalisi, sakslasest naissoost reisija.

Egiptuse ametnikud on seda vaid väitnud Mere lugu tal oli kehtiv ohutussertifikaat ja tal ei olnud tehnilisi probleeme.

Üks sukelduja rääkis sel nädalal Sky Newsile, et hiljutine reis teisel Dive Pro Liveaboardi laeval, 32-meetrisel laeval. Merepärl, oli paljastanud evakuatsiooniõppuste puudumise ja selle, mida ta kirjeldas kui halbu ohutusstandardeid. Ta ütles, et jäi enda jaoks välja otsima ja välja mõtlema, kuidas aluse väike avariiluuk vabastada. DPL ei vasta kommentaaritaotlustele.

Seda postitust on muudetud, et eemaldada vihje, et DPL oli reaalajas Scuba Scene'i operaator. Kui see paat 2022. aastal põlema süttis, asendati see DPL-i laevaga Sea Legend, mis ise süttis sel aastal.

Samuti Divernetis: 8 on endiselt kadunud pärast seda, kui "tohutu laine" Punase mere pardale uputas, "Red Sea liveaboard ellujääjad asuvad" Ellujäänud räägivad pärast saatuslikku Punase mere sukeldumispaadi tulekahju, Egiptuse liveaboard vajub sügavale lõunasse, Mis juhtus Seaductioniga?