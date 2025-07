Briti sukeldumisinstruktor sai päästeauhinna

Briti sukeldumisinstruktor, kes olevat eelmisel aastal Maltal Cirkewwa sukeldumiskohas tormise mere tõttu 27 sukeldujat päästnud, pälvis silmapaistva vapruse autasu.

Eelmisel nädalal Londonis Haberdashers Hallis toimunud tseremoonial anti üle Kuningliku Humane Society pronksmedal, peamine autasu, millega austatakse neid, kes on oma elu ohtu seadnud kellegi teise päästmiseks või päästmiseks.

Kursuse juhendaja Marcus Kitching-Howe, 32, on pärit Swainbyst Põhja-Yorkshire'is ja talle kuulub PADI 5* instruktorite arenduskeskus. ABC sukeldumine Maltal St. Paul's Bays.

Ta oli juba 26. märtsil varsti pärast keskpäeva veest lahkunud pärast treeningsukeldumist. Rozi vrakk, teades pärastlõunaks halba ilmaprognoosi. Kui tuul äkitselt tõusis, nägi ta, et tormine meri jättis vees olevad sukeldujad ohtliku väljapääsu ette.

Lifeline

Kitching-Howe sidus 12 meetri pikkuse köie käsipuu külge ja naasis vette, et aidata sukeldujatel end välja tõmmata.

Lained raskendasid paljudel neist joonele jõudmist, kuid ta jäi pooleks tunniks vette, et neid aidata, hoiatades teisi, et nad kivide vahelt eemale tuleksid ja avavette läheksid, sest seal on päästepaatidel ohutum neid üles korjata.

Kui ta märkas, et üks sukelduja püsis tema selili, kuid ei reageerinud, ujus ta kohale ja üritas teda elustada, kuid 45-aastast hollandlast ei õnnestunud tal päästa.

„Mul on au see auhind vastu võtta,“ ütles Howe. „Tegutsesin lihtsalt instinktiivselt ja see on päev, mida ma kunagi ei unusta, eriti ühe sukelduja traagilist kaotust, kes sel ajal vees oli.“

. Kuninglik inimlik selts asutasid Londonis 1774. aastal silmapaistvad arstid William Hawes ja Thomas Cogan, kes soovisid edendada elustamistehnikaid ja premeerida inimesi, kes seadsid oma elu ohtu teiste päästmiseks.

Oma 250 tegutsemisaasta jooksul on selts läbi vaadanud enam kui 88,000 200,000 nominatsiooni ja andnud välja üle XNUMX XNUMX auhinna.

