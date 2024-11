Rannavalve juhatab sukeldumispaadi kadunud sukeldujate juurde

Kuuest koosnevast sukeldujarühmast jäi Hawaiil 6. novembril oma tuukripaadist kaduma viis – ja paati jäänud sukelduja sõnul ei olnud selle kapten olukorda kontrolli all.

Tuukrid päästeti pärast seda, kui paar nende 13-meetrisel jahil märkas neid umbes miil Hawaii Kaist lõuna pool, Oahu saare kagutipus. Hoidke kiiresti kinni. Kuna gruppi ei õnnestunud ohutult laevale tuua, teavitasid nad rannavalvet, kes näitas seejärel kaptenile, kust oma kliente leida.

Nad teatasid, et paar oli kuulnud abikutseid ja märkasid kauguses üksteise külge klammerduvaid sukeldujaid. Kui Camila Storchi ja tema abikaasa Ryan autoga lähemale jõudsid, ütlesid sukeldujad neile, et nad olid oma tšarterpaadist eemale triivinud, Kallis Ann, umbes 90 minutit varem.

"Oli tormine ja tuul puhus minutiga kiiremini," ütles Storchi. „Ainult üks sukelduja oli kriitilises olukorras – hall, alajahtumine, oksendamine –, nii et proovisime teda esimesena pardale saada. Ta oli liiga loid, raske varustusega – olin isiklikult keelanud neil varustust seljast võtta.

"Meie järgmine valik oleks kasutada raudteid, kuid riskime sellega, et otsustasime kõik rannavalve ära oodata." Paar oli sukeldujatele nööri visanud. "Me tiirlesime nende ümber 45 minutit, rääkisime, pakkusime vett ja hoidsime neid heas tujus," ütles Storchi.

Suhtlemine sukeldujatega

Rannavalve ütles, et paari hädaabikõne oli esimene teade paadi lahkuminekust, ütles Storchi. Umbes 45 minutit hiljem saabus üks selle helikopter, millele järgnes Kallis Ann, mis võttis oma tuukrid üles ja lahkus kohe.

Storchi, kes suutis hiljem sukeldujatega ühendust võtta, ütles, et isik, kes otsustas pärast võrdsustamisprobleemide ilmnemist sukeldumispaadile jääda, väitis, et kapten ei suutnud korralikult vaadata ja et tema tähelepanu oli vajanud. tõmbab isegi helikopteri saabumiseni.

Rannavalve sõnul Kallis Annkapten võttis ühendust alles pärast pealtkuulamist Hoidke kiiresti kinni’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a koolitus flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Kallis Ann et see saaks nad üles korjata. Vigastustest teatatud ei olnud.

Sukeldumise korraldas Kailuas asuv PADI 5* IDC Aaron's Dive Shop, mis väidab end olevat Hawaii vanim keskus, mis on tegutsenud üle 50 aasta. Kallis Ann on üks kahest paadist, mis teeb suurema osa oma igapäevastest tšarterreisidest.

Hiljem teatas Aaron kohalikule ajakirjandusele, et viimasel minutil tehti otsus grupi sukeldumiskohta muuta, kuid selle muudatuse tegemisel ei järgitud selle "dokumenteeritud protokolli".

Sukeldumisjuht oli võtnud õiged meetmed VKEde kasutamise ja grupi eraldamise ajal koos hoidmise osas, ning juhtum tuleb läbi vaadata. The Rannavalve on ka teatanud, et viib läbi juurdlust.

