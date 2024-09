Rannavalve tegevusetus tabas eostamise aastapäeva

USA riiklik transpordiohutusamet (NTSB) on kasutanud võimalust tähistada selle viiendat aastapäeva Kontseptsioon Sukeldumine pardatulega, et kritiseerida USA rannavalvet selle väidetava jäästiku reaktsiooni eest meresõiduohutuse meetmete karmistamisele, enne kui hukkub uusi inimesi.

2. septembril ühinesid paadi süttimisel ühte nariruumi lõksus hukkunud 34 inimese sugulased NTSB ametnikega. Kontseptsioon mälestusmärk Santa Barbara mere ääres California, nii 2019. aastal hukkunute austamiseks kui ka üleskutsete uuesti tegutsemiseks.

NTSB on volitatud uurima katastroofe ja probleem tulemuste põhjal soovitusi, kuid ei saa teha määrusi. See koostas raporti pärast öist tulekahju lähedal Santa Cruzi saarel, kus kõik reisijad hukkusid, samal ajal kui kapten ja kõik meeskonnaliikmed peale ühe põgenesid.

Kontseptsioon 2. septembri 2019 koidikul (riiklik transpordiohutusamet)

Põlengukohal viibinud juhatuse esimees Jennifer Homendy ütles kogunejatele, et neli aastat tagasi antud ohutussoovitused "oleksid võinud päästa 34 pardal hukkunud inimest. Kontseptsioon".

Väikestele reisilaevadele oli antud neli peamist soovitust – as Kontseptsioon klassifitseeriti – vaatlema ja rannavalve jõustama, kuid Homendy ütles, et ta ei suutnud nende suhtes kohe meetmeid võtta.

Alles pärast seda, kui Kongress oli 2021. aastal volitanud tegutsema, rakendas ta "vahepealse lõpliku reegli", kuid pärast seda ei paistnud midagi juhtuvat, ütles ta ja see oli veel "aastate kaugusel" sellest lõplikust reeglist.

4 peamist soovitust

Neljast nõudest esimene oli see, et kõigis eluruumides peavad elamislaudadel olema omavahel ühendatud suitsu- ja tulekahjuandurid, et ühe anduri väljalülitumisel paneks see omakorda teised tööle.

Tuleks rakendada inspekteerimismenetlusi, et kontrollida, kas laevaomanikud ja operaatorid viivad läbi rändpatrulle ning tagada, et vastutav meeskond jääb ärkvel.

Reisijatele ja meeskonnale tuleks pakkuda evakuatsioonivõimalust ruumi, mis ei ole esmane väljapääs, ning lõpuks tuleks tagada, et avariiväljapääsud, sealhulgas nariruumide kohal olevad uksed ja luugid, ei oleks takistatud.

"Mida rannavalve pole teinud – mida oleme neil palunud teha vähemalt alates 2013. aastast –, on probleem määrus, mis nõuab, et kõik USA lipu all sõitvate reisilaevade, sealhulgas väikeste reisilaevade operaatorid rakendaksid ohutusjuhtimissüsteemi ehk SMS-i,“ ütles Homendy.

“Mereohutuses tagab SMS vastavuse kehtivatele regulatsioonidele. See on protsess, mis tagab ohutu käitamise reeglite ja protseduuride olemasolu. See hõlmab ennetavat hooldust ja hädaolukorra protseduure, piiritleb käsuliini ning täpsustab meeskonnaliikmete ülesandeid ja vastutust, nagu rändpatrullid.

Kontseptsioon mälestustahvel Santa Barbaras (Antandrus)

"Mitu korda veel?"

. NTSB andis esmalt soovituse Rannavalve 2003. aastal parvlaevadega seotud SMS-ide ja 2012. aastal kõikide reisilaevade puhul pärast kahe tõsise parvlaevaõnnetuse uurimist aastal New York mis põhjustas mitu surma ja vigastusi. 2010. aastal palus Kongress rannavalvel nõuda SMS-i saatmist kõikidele reisilaevadele.

"2013. aastal NTSB-le saadetud kirjas teatas rannavalve, et nad algatavad SMS-i nõudmiseks reeglite koostamise," ütles Homendy. "Me ei kuulnud enam midagi." Ta viitas edasistele rasketele õnnetustele samal aastal ja uuesti 2018. aastal.

"Siis 2019. aastal puhkes hoones tulekahju Kontseptsioon ja hukkub 34 inimest. Mitu korda peame rannavalvet tegutsema kutsuma? Kui palju inimesi peab veel viga saama? Kui palju inimesi peab veel surema? Mitu korda peab kongress veel rannavalvele käskima midagi teha? ütles ta.

„Viimane, mida rannavalvelt SMS-i teel kuulsime, oli nende eelteatis kavandatava reegliloome kohta 2021. aasta jaanuaris, peaaegu neli aastat tagasi. Järgmine etapp on väljapakutud reeglite koostamise teade, seejärel lõplik reegel.

"Me pole isegi lõplikku reeglit järginud. See on veel aastate kaugusel. Mis nii kaua aega võtab? Meie esimesest soovitusest on möödunud aastaid! Pered, sõbrad on kaotanud lähedased. See pole ainult statistika. Need ei ole ainult numbrid. Need on inimesed. Elud, mis ei saa kunagi olema endised."

Rannavalve vastus

USA rannavalve on endiselt täielikult pühendunud reisijate ohutuse tagamisele kõigil väikestel reisilaevadel. Divernet. "Vastuses sellele tragöödiale ja NTSB hilisematele ohutusalastele soovitustele oleme viimase viie aasta jooksul rakendanud mitmeid olulisi reisijate ohutuse täiustusi, mis on otseselt suunatud tulevaste õnnetuste ärahoidmisele.

"Nende hulka kuuluvad suitsutuvastuse, hädaolukorra evakuatsiooniteede ja tuletõrje täiustamised koolitus nõuded ja ringkellanõuded.

"Lisaks edendab rannavalve aktiivselt eeskirjade koostamise protsessi, et anda USA lipu all sõitvatele reisilaevadele ohutuse juhtimissüsteemid, mis on oluline prioriteetne algatus. Jätkame tihedat koostööd laevade operaatorite ja teiste sidusrühmadega, et tagada ohutuseeskirjade järgimine ja edendada parimaid tavasid kogu tööstuses.

"Rannavalve on sügavalt kurb tragöödia pärast, mille tulemuseks oli see laastav inimkaotus. Tunneme südamest nii ohvrite kui ka nende perede ja sõprade ees.

"Meie jõupingutused jätkuvad ja oleme jätkuvalt pühendunud tulevaste tragöödiate ärahoidmisele range järelevalve, täiustatud ohutusmeetmete ning koostööpartnerite ja avalikkusega."

