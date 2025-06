Kahjude tekitatud konflikt järgneb 14-aastase sukeldumispaadi propelleriga saadud vigastustele

at

at 12: 09 pm

Sukeldumisseanss Discover Scuba Diving, mille käigus 14-aastane poiss sai paadipropelleri tõttu vigastada, on ajanud Indoneesia suurima sukeldumisfirma poisi vanematega tülli.

Juhtum leidis aset 23. mail, kui Lomboki looderanniku lähedal asuv PADI 5* sukeldumiskuurort Blue Marlin Dive Gili Trawangan viis India puhkaja Aaryan Pathania Turtle Heaveni nimelisele sukeldumiskohale proovisukeldumist proovima.

Blue Marlin Dive'i andmetel oli teismeline kogu aeg oma instruktori otsese järelevalve all.

„Pinnal ümberpaigutamise ajal ja vaatamata instruktori kohestele pingutustele Aaryanit juhtida ja laevalt eemale tõmmata, aitasid valitsevad pinnatingimused kaasa Aaryani juhuslikule kokkupuutele laevaga,“ selgitas kuurordi juriidiline esindaja Satiya Wirawan Pathania perekonnaga peetud kirjavahetuses.

See kokkupuude põhjustas Aaryani sääremarjadele lõikehaavu ja mõlema jala marrastusi, vigastusi, mida Blue Marlin Dive hiljem kirjeldas kergetena.

Pärast sisejuurdluse läbiviimist eitab sukeldumiskeskus Aaryani isa esitatud süüdistusi tegevusega seotud hooletuse ja kehtivate ohutusstandardite rikkumise kohta. Manish Pathania sõnul olid pealtnägijad teadlikud sukeldumispaadi mootori töötamisest sukeldujate vees viibimise ajal ning juht oli seetõttu hooletu.

„On tavaline, et paadil lastakse mootoril hetkeks töötada, et see riffile ei põrkaks,“ ütleb Wirawan. „Pärast mootori väljalülitamist pöörleb propeller veel mõnda aega, enne kui täielikult seiskub.“

„Lõikehaavade pealiskaudne iseloom tõestab selgelt, et mootor ja propeller intsidendi ajal ei töötanud. Kui töötasid, oleksid vigastused olnud palju hullemad.“

Gili Trawangan (Kambui)

Esmaabi anti sündmuskohal enne, kui Aaryan viidi Lombokil asuvasse meditsiiniasutusse haavade puhastamiseks ja õmblemiseks. Kui Wirawanile pakuti võimalust viia ta „rahvusvahelise standardiga haiglasse“, ütles perekond, et eelistas lähedalasuvat kliinikut, et nad saaksid Gili Trawanganile tagasi jõuda võimalikult väheste reisiplaanide katkestustega.

Blue Marlin Dive oli katnud kõik pere meditsiini-, reisi- ja muud kulud kuni lahkumiseni ning nende pakkumine ööbida Gili Trawanganil, et anda Aaryani haavadele lisaaega stabiliseerumiseks, lükati tagasi.

Kui perekond oli oma Indiasse suunduval lennul kõigile kolmele liikmele äriklassi uuendusi taotlenud, kuna Aaryan vajas rohkem jalaruumi, oli Blue Marine nõustunud katma kahe uuenduse kulud.

Hoolsuskohustus

Pathania perekond väidab, et Blue Marlin Dive'il oli ametliku PADI-kogemuse ajal kohustus hoolitseda oma järelevalve all oleva alaealise eest ning et hilisemates suhetes puudus neil empaatia ja nad püüdsid vastutust vältida.

Nüüd on nad nõudnud 3 miljoni India ruupia (umbes 25,500 XNUMX naela) suurust hüvitist, et katta meditsiinilise ja psühholoogilise ravi kulud, kooliaja kaotus ning „Aaryanile ja meie perele põhjustatud valu, kannatused ja stress”.

Manish Pathania väidab, et tema poeg vajas rohkem õmblusi, kui sukeldumiskeskus arvas, tal tekkis ajutiselt alaseljavalu, ta oli vee lähedal ärevil ja oli psühholoogilise stressi tõttu tundidest puudunud.

Blue Marlin Dive väidab vastu, et oli oma otsese reageeringuna intsidendile hea tahte alusel ja vastutust tunnistamata juba välja maksnud peaaegu 96 miljonit Indoneesia ruupiat (umbes 4,300 naela) ning et see oli lõplik kokkulepe.

Perekond ei olnud sel ajal reisikindlustuse nõuet esitanud ja Blue Marlin soovitab, et kõik edasised nõuded tuleks esitada oma reisi- või tervisekindlustuse pakkuja kaudu.

"Varjatud katse"

Kirjeldades Pathaniade nõudmisi kui „varjatud väljapressimiskatset“, ütleb Wirawan, et perekond keeldub tunnistamast, et Aaryani vigastused piirdusid viie „pindmise haavaga“ ja et temalt oodati head paranemist.

Sinise marliini sukeldumine asutati 1990. aastal Gili Trawanganil Briti sukeldumisinstruktori ja tehnilise sukelduja Simon Liddiardi poolt, kes omab koos oma naise Janega Blue Marlin Dive UK-d.

Ettevõte väidab nüüd, et on Indoneesia suurim sukeldumisoperaator, millel on asukohad lisaks Gili Trawanganile ka Gili Menol, Gili Airil, Komodol, Senggigi Lombokil ja Kuta Lombokil. Operatsioonil on 12 päevapaati ja kaks elupaati.

Samuti Divernetis: 4 PARIMIST GILI TRAWANGANIS, PARIM GILI SAAR, KILPKONNALÄHENDUS INDONEESIA PISIKESTEL GILI SAARTEL