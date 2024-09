Lahti ühendatud voolik põhjustas Scapa sukelduja surma

Koroner jõudis järeldusele, et kuigi Scapa Flow's oli sukelduja surm juhuslik, oleks seda saanud ära hoida, kui enne vette minekut oleks kontrollitud asjakohast varustust.

2021i suvel Divernet Teatas, et nimetu sukelduja surnukeha saadi kätte järgmisel päeval pärast tema kadumist, 27. juunil pärast ulatuslikku läbiotsimist Orkney saarte Barrel of Butter ja Cava ümber.

Rohkem kui kolm aastat hiljem on Derbyshire'is Chellastonist pärit 57-aastase David Pleace'i surma uurimine nüüdseks lõppenud.

Pleace oli uurinud vrakki Brummer kerge ristleja osana sukeldumisrühmast, mida kirjeldati nädalapikkuse "ämbrinimekirja" puhkusena. Igapäevane salvestus, mis hõlmas menetlust kl Derby koroneri kohus eile (26. septembril).

Kaassukeldujate teatel jäi tema päeva teisel sukeldumisel kadunuks Pleace'i surnukeha, mille lõpuks leidis kohalik sukelduja, näoga allapoole, umbes 20 meetri kaugusel vrakist, mis asub maksimaalselt 36 meetri sügavusel.

Cava saar, Scapa Flow (Colini park)

Vähem meeskonnakontrolle

Koroneri abi Sophie Lomasile öeldi, et Pleace'i kasutatud sukeldumisvarustusel ei leitud mehaanilisi defekte, kuid tiivatäituri voolik oli vette sisenedes lahti ühendatud.

Sukelduja kogemuste taset ei määratletud, kuid kirjeldati, et ta on läbinud "mitu sukeldumiskoolitust".

"Tegelikkus on see, et kuna voolik ei olnud ühendatud, siis hetkest, kui David kahjuks vette sisenes, oli tulemus määratud." ütles Lomas, lisades, et kuigi pole selge, milliseid isiklikke kontrolle sukelduja oli läbi viinud, kaldusid kogenud sukeldujad tegema vähem meeskonnakontrolle.

"Ta ei suutnud oma ujuvust kontrollida ja laskus kiiresti alla," ütles naine. "On ebatõenäoline, et tema meeskonnaliikmed oleksid piiratud aja jooksul suutnud midagi ära teha.

"Soovin kogu sukeldumisringkonnale rõhutada, et need kontrollid on väga olulised ning et isiku- ja kehakontrollide läbiviimine, olenemata teie teadmiste tasemest, võib edaspidist oluliselt mõjutada."

Koroner otsustas siiski mitte täita tulevaste surmajuhtumite ennetamise aruannet, kuna ta ütles, et juhtunu oli pigem "hoiakuline" kui "lünka koolituses või teadmistes või midagi, mida organisatsioonid ei tee korralikult".

Samuti Divernetis: järjekordne SUKKELMISSURM ORKNEYS, SUKKELJA ON ORKNEYS KADUNUD NIMEGA, SCAPA FLOW 100 AJALUGU JA VRAKID, VRAKITUUR 46: THE BRUMMER