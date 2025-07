Sukeldumisjuht on pärast paadipropelleriga intsidenti kriitilises olukorras

Sukeldumisjuhend Mehhiko kohta Kariibi mere Cozumeli kuurortsaarel viibinud mees sattus 25. juuli hommikul toimunud intsidendi järel kriitilisse seisundisse. Talle sõitis turistide gruppi juhtides paadi propeller otsa Yucabi riffi lähedal, mis on populaarne sukeldumiskoht saare lääneküljel.

Giid, keda identifitseeriti kui Manuel C, saatis sukeldujaid paadist pinnal või selle lähedal, kui teine ​​alus, väidetavalt nimega maranatha, möödus grupi lähedalt ja tabas teda oma propelleriga, vastavalt Riviera Maya uudised.

Pealtnägijate väitel liikus alus liiga kiiresti – Yucab Reefil, nagu ka teistel Cozumeli merepargi aladel, on kiirusepiirang 3 sõlme (3.5 miili tunnis). Samuti väidavad nad, et paati juhtinud isik ignoreeris hüütud hoiatusi sukeldujate viibimise kohta vees.

Sündmuskohal viibinud sukeldujad on öelnud, et sel ajal olid kasutusele võetud väikepoidid ning samuti on teatatud markerpoi takerdumisest propellerisse.

Arvatakse, et Manuel C võis proovida kaitsta teist sukeldujat, kui ta löögi sai. Löögi tagajärjel said ta alakehale raskeid vigastusi ja ta kiirustati kohalikku haiglasse.

Cozumeli kodanikukaitse direktori Alfredo Arellano sõnul ei teatatud juhtumist kohe võimudele ja maranatha väidetavalt sisenes ta ka riffivööndisse ilma looduskaitsealade riikliku komisjoni nõutavate lubadeta (CONANP). Algatatud on ametlik uurimine.

