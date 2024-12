Sukeldumisinstruktor sõi süüdistavat SD-kaarti

Sukeldumine juhendaja on Taiwanis mõistetud karistuse selle eest, et ta filmis salaja, kuidas naine sukeldumiskeskuses, kus ta töötas, duši all, ja püüdis seejärel tõendeid hävitada, neelates alla oma kaamera mälukaardi.

Wu Kuang-liang filmis naist varjatult kõrvalasuvast dušikabiinist Hengchuni alevikus asuva sukeldumispoe juures, kus ta töötas, kuulas ära Pingtungi ringkonnakohtu kohtunik.

Hengchuni poolsaar on populaarne sukeldumisala Taiwani lõunaosas ja üks väheseid, mis töötab aastaringselt, toetades mitmeid sukeldumiskeskusi.

Naine oli äkitselt toimuvast aru saades karjanud, selgub aruandest Taipei Times. Sel hetkel oli Wu SD-kaardi oma kaamerast kiiresti eemaldanud, selle tükkideks hammustanud ja alla neelanud.

Kutsuti kohale politsei, kes võttis kaamera ära ja otsis hiljem mälukaardi tükid välja pärast seda, kui need olid loomulikul teel läbi käinud. juhendajai keha. Sel hetkel tunnistas ta kuriteo üles ja sukeldumiskeskuse omanik, kes oli andnud politseile juurdepääsu kaupluse valvematerjalidele, vallandas ta.

Wu tunnistati süüdi naise seksuaalse privaatsuse õiguste rikkumises, põhjustades naisele emotsionaalset stressi ja trauma. Maksimaalne karistus oli kolmeaastane vanglakaristus, kuid talle määrati neli kuud ja seejärel lubati vangistuse asemel rahatrahvi maksta.

