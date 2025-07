Sukeldumisinstruktor sai ümberkukkunud paagi pärast raevu

at

at 10: 51 am

Malaisiast pärit sukeldumisinstruktor arreteeriti Borneo saarel Semporna linnas ja talle esitati süüdistus ühe oma turistikliendi ründamises.

Juhtum leidis aset 22. juulil, kui kaks meest olid sukeldumispaadil teel Timba-Timba saarele. Väidetavalt kukkus külalise – kelle nime ei avaldatud, kuid keda kirjeldati kui 34-aastast Taiwanist pärit meest – kasutatav õhuballoon instruktori jalale, mis pani ta enesevalitsuse kaotama.

Kohaliku ajakirjanduse teatel väitis 38-aastane instruktor, et sai kohalikus haiglas jalavigastust ravi, enne kui järgmisel päeval sukeldumiskeskusesse külastas ja turistilt hüvitist nõudma hakkas.

Järgnenud tüli käigus olevat instruktor külalist näkku löönud ja ähvardanud teda edasiste vigastustega.

Hiljem ilmus sotsiaalmeediasse pealtnägija tehtud video intsidendist. Osalejad olevat rääkinud mandariini keeles ning pealtvaatajad ja ilmselt turisti naiskaaslane üritasid instruktorit kinni hoida. Instruktor ei paistnud olevat jalavigastuse tõttu teovõimetu ega näidanud mingeid väliseid märke.

Quality sukeldumiskeskus teatas hiljem, et instruktor ei olnud nende töötaja, kes kõik kandsid vormiriietust. Pärast paadis toimunud intsidenti tagas personal, et asjaosalised hoiti eraldi eri paatidel, ning kui tüli järgmisel päeval jätkus, helistasid töötajad ka politseisse.

Semporna politsei kinnitas, et instruktor on endiselt vahi all ning teda süüdistatakse tahtlikus kehavigastuse tekitamises ja kuritegelikus hirmutamises.

Samuti Divernetis: Sukeldujad said Malaisias kilpkonna piinamise eest trahvi, Veealuse suudluse väide viib sukelduja vahistamiseni, Sabahi merede kaitsmine: vastutustundliku reisija juhend