Sukeldumiskoolile trahv plahvatuse eest, mis maksis instruktori jala

Austraalia sukeldumisjuhend, PADI 5* juhendaja Victoria osariigis Melbourne'ist lõunas asuvas Geelongis asuv arenduskeskus sai 40,000 20,460 Austraalia dollari (XNUMX XNUMX naela) trahvi katsevälise akvalangi silindri plahvatuse eest, mille tagajärjel lendas sukelduja jalg ära.

Hiljem leiti, et pooled sukeldumiskooli ruumides kasutusel olevast 53 silindrist olid katsest väljas, kuigi neid ei hoitud katsetatavatest eraldi.

Stelkea Pty nime all süüdistatud ettevõte mõisteti 14. novembril Geelongi magistraadikohtus süüdimõistva otsuseta, kuna ta tunnistas end süüdi ühes süüdistuses ohutu töökoha tagamata jätmises.

Austraalias on kohtul õigus tunnistada kurjategija süüdi, kuid otsustada erinevatel põhjustel süüdimõistvat kohtuotsust mitte registreerida. Ettevõttelt mõisteti kulud 4,386 dollarit (2,260 naela).

Meeste sukeldumine juhendaja, keda tervise- ja ohutusamet kirjeldab vabatahtlikuna Tööohutu Victoria, täitis 2022. aasta oktoobris Austraalia sukeldumisjuhiste töökohas silindreid õhuga ja väidetavalt järgis ta tavapärast protseduuri.

Kui ta oli ühe silindri klappi sulgenud, kuulis ta vilistavat häält. Mõne sekundi jooksul oli silinder plahvatanud, lõigates tema vasaku jala põlve alt ja vigastades raskelt paremat jalga. Mees viidi haiglasse erakorralisele operatsioonile.

Sukeldumispoe aknad lendasid välja, laiali paiskus praht ja hoonele tekitati “olulisi” sisemisi konstruktsioonikahjustusi.

Iga-aastane testimine

Austraalia standardid näevad ette, et akvalangiballoone tuleb iga 12 kuu tagant sertifitseeritud katsejaamas visuaalselt kontrollida ja survet testida. WorkSafe'i uurimine tuvastas, et plahvatanud ballooni katsetus ei olnud läbi, kuigi ei olnud võimalik kindlaks teha, millal seda viimati testiti.

Kohus leidis, et Austraalia sukeldumisjuhiste jaoks oleks olnud "mõistlikult teostatav" hoida katseväliseid silindreid testitavatest balloonidest eraldi.

"See on kohutav ja välditav juhtum, mis on kahjuks jätnud töötaja elumuutvaid vigastusi," ütles WorkSafe'i tervise ja ohutuse tegevdirektor Sam Jenkin.

"Eriti häiriv on näha antud juhul ebaõnnestumist, arvestades, et sukeldumine on tööstusharu, kus varustuse nõuetekohane hooldamine ja asjakohastele standarditele vastavuse tagamine võib olla elu ja surma erinevus."

Australian Diving Instruction asutati sukeldumisklubina 1984. aastal ja 2012. aastal sai sellest PADI sukeldumiskeskus.

