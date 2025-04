Sukeldumispoe omanik, miks poeg suri + 2. Ontario surm

Selle kuu alguses Ontario järves surnud Kanada sukeldumisinstruktorit nimetati 47-aastaseks Chris Haslipiks – ja tema isa on selgitanud, mida ta peab oma poja tõenäoliseks surma põhjuseks.

. surmaga lõppenud juhtum 13. aprilli pärastlõunal teatati Divernet. Haslip ja vanem sõber olid sukeldunud kohas, mida nad olid sageli külastanud, praami vraki lähedal, kus järv kohtub St Lawrence'i jõega.

Kaks sukeldujat olid mõlemad pinnale tõusnud umbes 15 meetri kaugusel kaldast, kuid Haslip oli vee alla tagasi libisenud. Kiirabi võtsid sõbra paati ja viidi kergemate vigastustega haiglasse, kuid Haslipi surnukeha leiti alles järgmisel hommikul.

Chris Haslip ja tema isa Daniel õppisid 1996. aastal koos akvalangiga sukelduma ning üheksa aastat hiljem avasid nad Kingstoni linna lähedal sukeldumispoe Explorer Diving.

Daniel rääkis nüüd kohalikule ajalehele Kingstoni Whigi standard et tema poeg oli 1. tüüpi diabeetik.

"Ma arvan, et see on see, mida ta tegi," ütles ta paber. "Ma usun, et tal oli vee all madal suhkur. Temaga koos sukelduv tüüp, kes on ka sukeldumismeister, väga kogenud, samuti mu sõjaväesõber vanadest aegadest, proovis kõik, mis suutis, et teda päästa, kuid selle kõige stressist sai ta südamerabanduse."

Daniel kirjeldas oma poja sõbra pingutusi kangelaslikena, "aga kui jõuate selle liini lõppu, tahab keegi üleval korrusel sind – pole vahet, mida me siin all tahame."

Chris Haslip

Isa ja poeg olid omandanud SDI instruktori ja tehnilise kvalifikatsiooni ning reisinud koos erinevatesse riikidesse sukelduma, kuid Chrisi, kes oli innukas vrakksukelduja, jäi Ontario järv tema lemmikpaigaks, kus Kingstonist tunnise sõidu kaugusel oli umbes 200 laevavrakki.

Chris oli haiguse tagajärjel kaotanud oma vasaku jala ja kandis proteesi, kuigi isa ütles, et see ei piiranud tema sukeldumisvõimet ega aidanud teisi seda teha.

"Ta ei lasknud kunagi vaevustel end tagasi hoida, ta proovis ja oli ka selles hea. Ma arvan, et ta oli sukeldumisega rahul. See oli tema kirg – ja see on meile raske."

Järjekordne surm Ontarios

Vahepeal suri veel üks Ontario sukelduja, nimetu 61-aastane mees, vaid 10 päeva pärast Haslipi. Juhtum leidis aset 23. aprilli õhtul sukeldumiskohas, mis asus St Lawrence'i jõe ääres Cornwalli linna suunas ida pool.

Politsei vastas umbes kell 7.45 teatele, et ainult kolm neljaliikmelisest sukeldujarühmast on Macdonelli saare läänepoolses otsas veealuse kanalisüsteemi osa moodustaval lüüsil sukeldumisel uuesti pinnale tõusnud.

Sukelduja surnukeha leidis järgmisel päeval kella 11.30 ajal juhtunut uuriva Ontario provintsi politsei veealune otsingu- ja taastamisüksus.

