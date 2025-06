Sukeldujate surmad Walesis ja Curaçaol

Walesi loodeosas asuvast Dorothea karjääri sisemaa sukeldumiskohast leiti 60-aastase meessukelduja surnukeha.

The incident occurred on Saturday, 31 May, when emergency services were called to the disused slate quarry in the Nantlle Valley. “The man’s family have been informed,” stated North Wales Police. “The death is not being treated as suspicious, and the coroner is aware.”

Talysarni küla lähedal asuvate üleujutatud järvede maksimaalne sügavus on 106 m, mis on teinud Dorotheast ehk „Dottyst” 1990. aastatest alates populaarse koha, eriti tehniliste sukeldujate seas, kuigi see oli taraga piiratud ja seal puudusid igasugused võimalused. Sukeldumine oli seal pikka aega ametlikult keelatud, kuigi see ei aidanud oluliselt vähendada varasemat kõrget suremust.

Viimastel aastatel on saiti haldanud North Walesi tehnilised sukeldujad (NWTD), Briti Veealuse Klubi haru, mis korraldab maaomaniku litsentsi alusel kontrollitud sukeldumisprogrammi. Sissepääs on piiratud sukeldujatega, kellel on kvalifikatsioon segagaaside dekompressioonsukeldumiste läbiviimiseks.

Solo Curaçaol

Belgia tehnikasukelduja Jan Verhaegen leiti eile (2. juunil) Curaçao pealinnast Willemstadist lõunas Piscadera lahes kaljude lähedalt surnuna.

39-aastane Verhaegen juhtis ehitusfirmat ja oli elanud Kariibi mere lõunaosas asuval saarel seitse aastat.

Jan Verhaegen

Väidetavalt oli ta kogenud tehniline sukelduja, kuulus Curaçao sukeldumisseltsi ja tegi regulaarselt nädalavahetuse sukeldumistel piirkonnas koos teiste liikmetega koostööd, kuid väidetavalt nautis ta ka üksi sukeldumist, eriti kui tahtis sügavamatesse vetesse sukelduda.

Vaatamata väidetavalt halvale veealusele nähtavusele oli ta pühapäeva pärastlõunal üksi sukeldumisele läinud ja nagu ikka palunud sõbral häirekella anda, kui ta teatud ajaks tagasi ei naaseks.

Järgnenud otsingu- ja päästeoperatsioonis osales helikopter ja statsionaarne...tiib lennukid koos mitmete paatide ja sukeldujatega.

