Sukeldujate otsingud Walesis ja Orkneys jätkuvad

Põhja-Walesis otsitakse spetsiaalselt 53-aastast Imrichit, kes on pärit Warringtonist Cheshire'is.

Põhja-Walesi politseid hoiatati Imrichi ohutusprobleemidest, kes arvatavasti võis 28. novembril Llyni poolsaarel Porth Ysgadeni lähedal sukelduda. Tema hõbedane Ford Mondeo Titanium, mis sisaldas isiklikke asju, asus hiljem Tudweiliogi lähedal ranna lähedal asuvas parklas, mis on väidetavalt populaarne sukeldujate ja õngitsejate seas.

An initial sea search involving a Coastguard helicopter, fixed-tiib aircraft and rescue teams along with an RNLI lifeboat was called off on 29 November, although land searches continued. Sea operations are now reported to have resumed as well.

"Hoiame kõik päringusuunad lahti ja kutsume kõiki, kes on Imrichit näinud, meiega esimesel võimalusel ühendust võtma," ütles osakonna peainspektor Stephen Pawson. Põhja-Walesi politsei.

„Kõigil, kes viibisid kolmapäeval, 27. novembril või neljapäeval, 28. novembril Porth Ysgadeni piirkonnas ega ole veel ühendust võtnud, palume meiega ühendust võtta.

"Võite meiega ühendust võtta helistades numbril 101 või meie veebisaidi kaudu, viidates viitenumbrile Q179229."

Orkney operatsioonid hoogustuvad

Vahepeal saabus Orkneysse 2. detsembril Šotimaa politsei mere- ja sukeldumisüksus, et aidata otsida kadunud meest, kes on nüüdseks teadaolevalt kaubanduslik kammkarpsukelduja.

Nagu teatatud Divernet 29. novembril, Orkney rannavalve oli maha astunud mitme asutuse vaheline õhu- ja mereotsing seni tuvastamata sukelduja leidmiseks, kes oli kadunud Scapa Flow's. Politsei oli teatanud, et jätkab oma uurimist ja rannavalve on nüüd teadaolevalt otsingutega uuesti liitunud.

Sukelduja kadumisest teatati 27. novembri pärastlõunal, kuid otsingud katkestati järgmisel hommikul kell 3 öösel. Orkney saarte nõukogu sadamaamet on samuti oma uurimist läbi viinud.

Samuti Divernetis: SCAPA FLOW'S PUUDUB SUKKELJA, SCAPA VRAKI SUKKELJA NIMEGA, järjekordne SUKKELMISSURM ORKNEYS, ORKNEYS JA CORNWALLIS surid sukeldujad