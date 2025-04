Merele jäetud sukeldujad kaaluvad hooletust

at 11: 54 am

Kaks venda, kes väidavad, et nende tuukripaat jättis nad Lääne-Austraalia ranniku lähedal merele, küsivad juriidilist nõu operaatori vastu võetavate võimalike meetmete kohta, kusjuures nende advokaat teatas, et juhtum oli "selgelt probleem hooletusest”.

Kohalikud sukeldujad Ian Kensington ja Ryan Chaudhry olid 4 meetri kõrguselt katamaraanilt Perthist umbes 12 km kaugusel sukeldunud. avantüür, mida haldab Perth Diving Academy of Hillarys.

Paat teeb hommikusi sukeldumisreise Marmioni mereparki, kus pakutakse kuni tund aega juhita sukeldumisi. See mahutab kuni 20 sukeldujat ja õnnetuse päeval, pühapäeval, 15. märtsil, oli pardal 2.

Sõpruspaar ütles, et nad olid vee all olnud umbes 35 minutit, kui kuulsid läheduses paadimootorit käivitumas. Nad olid tundnud tugevat tõusu ja nähtavuse kaotust, kui laev eemaldus ja teatasid, et teda lükati "üsna agressiivselt tagasi".

Pinnale tõustes teatasid nad, et nägid avantüür tagasi kaldale suundumas. Nad karjusid, lehvitasid ja kasutasid SMB-le paigaldatud strobodi, et meeskonda hoiatada, kuid tulutult.

Wildcat, Perthi sukeldumisakadeemia 12 m katamaraan (PDA)

Vennad on ABC Newsile öelnud, et tundusid olevat liiga kaugel avamerel, et ohutusse kohta ujuda, ja tundes end hai tegevuse suhtes haavatavana, olid nad aktiveerinud oma pahkluu külge kinnitatud Shark Shieldi heidutusseadmed. Samuti olid nad loobunud kogu ebavajalikust varustusest.

Esialgsete teadete kohaselt oli paar triivinud mitu tundi, kuid praeguse hinnanguliselt 40–60 minuti pärast nägid nad kauguses Rottnest Islandi kiirlaeva, mis suundus nende suunas Hillaryse paadisadama poole. Tähelepanu tõmbamiseks lehvitades ja karjudes märkas neid lõpuks parvlaevakapten.

Praamile minek

Kensington ütles, et lõi selle redelil ronides oma pead kaks korda vastu parvlaeva kere, mistõttu näis ta kord pardal olles uimane ja šokis.

Vahepeal oli Chaudhryl raskusi parvlaeva pardale pääsemisega selle mootorite pesu tugevuse tõttu ja lõpuks soovitas meeskond tal ujuda, et vältida laeva alla imemist.

Eraldatud sukeldujad pidid minema Rottnest Fast Ferry (Rottnest Fast Ferries) pardale.

Sel hetkel on avantüür kohale ilmus tuukripaat, mille üks meeskond teatas parvlaeva meeskonnale raadio teel, et ta "tuleb tagasi" oma sukeldujatele järele.

. avantüür Väidetavalt soovitas meeskonnaliige Kensington vette tagasi panna, nii et tuukripaat võiks ta üles võtta. Kensington keeldus pakkumisest ja naasis parvlaevaga Hillarysse.

Chaudhry, kes väitis end olevat "praetud" ja krampis olevate jalgadega, toibuti avantüür tagasi võtta. Sukelduja ütles, et sel ajal tunnistas üks PDA töötajatest vastutust lahkumineku eest ja palus teda korduvalt, et ta ettevõtet kohtusse ei kaevaks.

Juhtunu uurimine

Nüüd on vennad kaasanud Perthi advokaadi John Hammondi, et neid esindada, väites, et PDA ei täitnud ei sukeldumise ajal ega pärast seda hoolsuskohustust. Hammond kirjeldas paadi eraldamist kui hooletust.

Kensington on väitnud, et ta ei näinud pihuarvutite töötajaid loendamas ega nimelisi kõnesid korraldamas.

Ta ütles ka, et tema taotlust PDA-le korraldada Hillarysesse kiirabi jäeti tähelepanuta, vaatamata peavigastusele, mis tema sõnul põhjustas talle hiljem "haiglas ja haiglast väljas olemise", et saada ravi hilinenud põrutuse tõttu. "Põhimõtteliselt suhtusid nad kogu selle päeva sukeldumisse nagu nalja," ütles ta ABC Newsile.

Intsidendi ajal Troy Lane, Perthi sukeldumisakadeemia direktor alates selle avamisest 2005. aastal, oli ABC-le öelnud, et kõik on kaitstud ja "keegi ei surnud". Hiljem teatas ta, et võimudele on juhtunust teatatud ja uurimine on pooleli.

20-aastane Perthi sukeldumisakadeemia (PDA)

Austraalia meresõiduohutuse amet (AMSA), kes juurdlust läbi viib, ütles, et ta ei kõhkle kiirete ja jõuliste meetmete võtmisest, kui tuvastatakse ohutuseeskirjade või -protseduuride rikkumine.

Varsti pärast intsidenti tegi Kensington avalduse, milles kutsus kõiki üles kohtuotsusest loobuma ja ootama täielikku AMSA aruannet. Vaatamata rangele töötajate arvule ja sukeldumisel õpetatud nimetusprotokollidele koolitus organisatsioonide puhul juhtub selliseid intsidente ikka veel.

Tunnistades inimliku eksimuse või valesti suhtlemise võimalust, ütles ta, et „iga sukelduja kohta aru andmata jätmine enne paigalt lahkumist on vastuvõetamatu ja lugu sellest tuleb õppida. Usun, et AMSA leiud aitavad tugevdada ohutusmeetmeid ja vältida tulevasi intsidente.

"Meie klientide ohutus on meie äri jaoks ülimalt tähtis," ütles PDA's Lane. "Vaatame oma protseduurid üle ja rakendame vajadusel ennetavaid meetmeid."

Samuti Divernetis: 2 VENEMAA SUKKURIJAT SURRI PÄRAST LAHJUMIST FILIPIINIDEL, RANNAVALVE JUHATAB SUKKELMISPAADI OMA KADUNUD SUKKELIJAIDELE, MIDA, MITTE TAGAJATÜKK? PÕHILINE ETTEVAATUSABINÕU, DIVE-LIGHTS PÄÄSTIS PAARI 38-tunnise DRIFTIGA, 13-AASTASE SUKKRUJA VANEMAD KAETSID MALASI KUURORDI SURMA PUHUL