Sukeldujad reageerivad, kuna NHS näib olevat valmis kärpima dekongestantsete haiguste ravikindlustust

Näib, et Inglismaal vähendatakse sel sügisel kaheksalt hüperbaarilise ravi keskuste arvu vaid kolmele, mis tekitab muret sukeldujate ohutuse ja erakorralise arstiabi pärast.

„See võib olla kriitilise tähtsusega kõigile Suurbritannia põhjaosas elavatele harrastussukeldujatele,“ teatas Briti Sukeldumisohutuse Grupp (BDSG), teatades, et oktoobrist alates on sukeldujate ravimiseks saadaval ainult kolm NHS Englandi tellitud üksust, kui enne seda ei tehta alternatiivseid korraldusi.

See 2002. aastal moodustatud grupp, mille eesmärk on ühendada sukeldumisorganisatsioone ohutusküsimustes, juhib RNLI ning sellesse kuuluvad Merendus- ja Rannavalveamet, Töötervishoiu ja Tööohutuse Amet ning sukeldujate esindajad.koolitus asutustele.

NHS Englandi esindaja ütles kommentaari küsides Divernet et BDSG oli „oma mõistuse rikkunud“ ja et algne plaan säilitada Inglismaal kuus hüperbaarilist üksust jäi kehtima. Seda väidet pole aga täpsustatud ja pakkumisdokument Valitsuse avaldatud dokument näib toetavat BDSG seisukohta.

„NHS England on kinnitanud, et pärast hiljutist hankeprotsessi on kolme kuuest kavandatud piirkondlikust keskusest (Ida-Inglismaa, London ja Kagu-London ning Edela-Inglismaa) jaoks sõlmitud hüperbaarilise hapnikravi (HBOT) teenuste lepingud. Praegu ei ole Kirde-, Loode- ega Midlandsi piirkondade jaoks ühtegi lepingut sõlmitud,“ teatas BDSG.

„See otsus mõjutab nelja olemasolevat hüperbaarilist kambrit – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) ja Hyperbaric Treatment & koolitus Teenused (Wirral) – mis alates 1. oktoobrist 2025 ei kuulu enam NHS-i lepingu alla, kui ei sõlmita alternatiivseid kokkuleppeid.

„See otsus jätab sukeldujad kogu Midlandsis ja Põhja-Inglismaal ilma õigeaegse NHS-i rahastatud juurdepääsuta elutähtsatele rekompressiooniseadmetele – dekompressioonhaiguse erakorralise ravi kriitilise tähtsusega osale.“

„See samm tekitab tõsist muret ebavõrdse kohtlemise ja piirkondliku diskrimineerimise pärast. Kuigi lõunaosas on sukeldumisvõimalused endiselt saadaval, on Midlandsi ja põhjaosa sukeldumisvõimalused piiratud, mis kahjustab oluliselt sukeldumisohutust ja hädaolukordadele reageerimise võimekust suurtes geograafilistes piirkondades.“

NHS-i konsultatsioon

Eelmise aasta septembris NHS England algatas konsultatsiooni kavandatud rahastamise osalise lõpetamise kohta, kuigi sel ajal pakuti välja mitte rohkem kui kahe rekompressioonikambri sulgemist.

Seal öeldi, et HBOT-teenuste tellimine läks neile aastas maksma 8.2 miljonit naela ja et seadmetega raviti aastas umbes 150–200 dekongestantse infektsiooni ja 10 gaasemboolia juhtu. Seadmeid kasutati ka sukeldumisega mitteseotud juhtumite raviks, näiteks süsinikmonooksiidi mürgistus, põletused ja muud vigastused .

NHS England väitis, et pärast kahe seadme rahastamise lõpetamist on sukeldujal, kellel kahtlustatakse dekompressioonitõbe ükskõik kus Inglismaal, endiselt võimalik maanteed mööda potti jõuda nelja tunni jooksul pärast sümptomite ilmnemist.

Ülal ja all: Algse ettepaneku kohaselt oleks Inglise kodade arv vähenenud kaheksalt kuuele (igaüks näidatud 150 miili raadiusega ringis). Praegu on uuesti kasutusele võetud vaid kolm, lõunas ja idas (asukohad on siin oletatavad).

(Inglismaa tervishoiuteenistus)

Samuti märgiti, et mõned olemasolevad asutused ravivad suhteliselt väikest arvu patsiente, mis raskendab töötajatel praktikas püsimist, ning et mitte kõik ei ole varustatud kriitiliselt haigete patsientide ravimiseks.

Kolm Inglismaa rannikuüksust lõunas ja idas, mis on taas kasutusele võetud, on DDRC Plymouth, hüperbaarilise meditsiini üksus Chichesteris ja LHM Healthcare East Of England hüperbaariline üksus Great Yarmouthis. Poole'i ​​sukeldumiskliinik oli juba suletud selle aasta jaanuari lõpus.

„Asi pole ainult geograafias – see puudutab õiglust, ohutust ja ellujäämist,“ ütles BSDG. „Sukeldumisega seotud hädaolukorrad ei saa oodata ja juurdepääsu kaotamine ei säästa pikas perspektiivis raha. See lihtsalt nihutab kulud kaotatud eludele, ravi pikendamisele ja haigustele. See seob ka tarbetult sinise tulega hädaabiteenuseid.“

Grupp juhib tähelepanu sellele, et Great Yarmouthis täiskambriga silmitsi seisev Kirde-Inglismaal kannatanud sukelduja võib olla sunnitud reisima Inglismaa pikkust osariiki DDRC-sse ravi saamiseks. Lisaks on Chichesteri kambris kuningliku mereväe meditsiinipersonal, kes peab eelistama mereväe patsiente – kuid nüüd peaks see ilmselt hõlmama ka NHS-i patsiente kogu Londoni piirkonnast.

Šotimaal on ainult kaks NHS National Services'i hüperbaarilist üksust, mõlemad põhjas – Aberdeeni Kuninglikus Haiglas ja Orkney saartel. Obani lähedal asuva West Scotland Centre for Diving & Hyperbaric Medicine'i rahastamise lõpetas NHS Grampian eelmise aasta aprillis.

Laiendatud teenused

„Hüperbaariliste kambrite arvu vähendamine enam kui 60% võrra ja teenuse osutamise piiramine ainult riigi ida- ja lõunaosaga seab Midlandsi ja põhjaosa raskustesse sattunud sukeldujad oluliselt suuremasse terviseriski, sundides neid…“ reisima „Sobiva arstiabi saamiseks kulub palju kauem aega ja see koormab tarbetult niigi ülekoormatud kiirabiteenust,“ kommenteeris Stoney Cove'i direktor Matt King.

Hüperbaariline kamber

Jen Tibbs, Wirrali hüperbaarilise üksuse juhataja, mis katab Loode-Inglismaad, kuid nüüd seisab silmitsi sulgemisega, ütles, et uudis tuli "suure šokina".

„Oleme seda teenust pakkunud ligi 30 aastat ja võin teile kinnitada, et võitleme selle vastu lõpuni,“ ütles ta. „Igasugune toetus on väga teretulnud. Võite kindlad olla, et oleme sukeldumishädaolukordadeks ja nõuanneteks saadaval ööpäevaringselt kuni 24. septembrini 7, kuid loodame, et suudame selle otsuse muuta.“

Briti allveeklubi rääkis Divernet et see oli olukorra pärast „sügavalt mures“. „HBOT-asutuste arvu 60% vähendamine kõigest 12 kuuga kahjustab mitte ainult inimeste tervist, vaid ka õiglast juurdepääsu raviteenustele kogu riigis,“ ütles sukeldumis- ja koolitus Sophie Heptonstall.

„Suurbritannia sukeldumise ja snorgeldamise riikliku juhtorganina on sukeldujate ohutus meile ülimalt tähtis. NHS-i rahastatava sukeldumis- ja snorgeldamisteenuste osutamise peatselt toimuv märkimisväärne vähenemine Inglismaal on Suurbritannia sukeldumistööstuse jaoks vastuvõetamatu.“

„BSAC teeb tihedat koostööd BDSG ja kõigi teiste sukeldumistööstuse esindajate ning peamiste sidusrühmadega, et lobitööd teha valitsuses HBOT-i taastamiseks kolmes probleemses piirkonnas – Midlandsis, Loode-Inglismaal ja Kirde-Inglismaal.“

„HM Coastguard jätkab koostööd meditsiinipartneritega, et tagada inimeste ohutu toimetamine sobivasse edasisesse arstiabi osutamisse,“ ütles MCA pressiesindaja. Divernet.

„See otsus toob esile kasvava ebavõrdsuse NHS-i teenuste osutamisel ning sukeldumisohutuse eestkõnelejad, päästetöötajad ja laiem sukeldumiskogukond on selle vastu ärevusega vastu võtnud,“ ütleb ... BDSG„Sidusrühmad, sealhulgas sukeldumiskeskus koolitus Agentuurid kutsuvad täna NHS Englandi üles seda sammu uuesti läbi vaatama ning tegema koostööd sukeldumis- ja meditsiiniringkondadega, et töötada välja õiglasem hooldusmudel.

Rühmitus ütleb, et plaanib käivitada teadlikkuse tõstmise kampaania ja esitada petitsiooni lootuses otsus tühistada. Sukeldujatel palutakse ka küsimust oma parlamendiliikmetega arutada.

