Sukeldumissurmade arv kasvab, ütleb BSAC, kuid sellel on ka häid uudiseid

Mida rohkem sukeldumisi toimub, seda rohkem intsidente juhtub ja kui akvalangitegevuse tase langes 2023. kalendriaastal täielikult pandeemia-eelsele tasemele, siis üheksa erineva juhtumi tõttu hukkus üheksa inimest. Nii ütleb Briti Sub-Aqua Club (BSAC) oma äsja avaldatud väljaandes Iga-aastane sukeldumisjuhtumi aruanne eelmise aasta eest.

BSAC hoiatab, et 355. aastal teatatud 2023 sukeldumisjuhtumi analüüs (242 Ühendkuningriigis ja 113 välismaal) rõhutab, et kogemused ja kvalifikatsioon ei kaitse tingimata kedagi sukeldumisintsidendis kannatanu eest.

Selle rõhutamine oli Dive Leader'i ohvrite arvu suur kasv võrreldes varasemate aastatega võrreldes muu kvalifikatsiooniga sukeldujate arvuga. BSAC pole kindel, miks see nii peaks olema, arvestades, et kvalifikatsiooni omavate sukeldujate arv ei olnud oluliselt suurenenud.

Intsidentide üldarv Ühendkuningriigis oli suurem kui 2022. aasta aruandes, kokku on Divernet eelmisel aastal. Sel aastal toimus Ühendkuningriigis 248 intsidenti, millest 182 juhtus Ühendkuningriigis, kuid hukkus ainult kuus, mis on väikseim arv tavapärasel sukeldumisaastal alates 1977. aastast ja järsult langes 16. aasta 2021-st.

Nagu tavaliselt, rõhutatakse aruandes, et mitmest juhtumist oleks võinud mööda hiilida, kui asjaosalised järgiksid ohutu sukeldumispraktika põhiprintsiipe.

Märkimisväärselt staatiline

BSAC-i aastaaruanded sukeldumisjuhtumite kohta on kogutud kõigilt sukeldujatelt koolitus agentuuridele, mille eesmärk on edendada sukeldujate ohutust ning aidata mõista ja juhtida suundumusi. Need sisaldavad ülevaadet iga juhtumi kohta.

Individuaalsete harrastussukeldujate aruandeid täiendavad mere- ja rannavalveameti, RNLI, MoD, PADI EMEA, Water Incident Database ja RoSPA ametlikud andmed ning meediatraalid.

"Alates 2014. aastast teatatud juhtumite arv Ühendkuningriigis on jäänud märkimisväärselt staatiliseks, välja arvatud pandeemia aasta, mil sukeldumistegevuse piirangud mõjutasid registreeritud vahejuhtumite arvu," seisab aruandes.

Intsidentidest teatamise näiline suurenemine 2019. ja 2023. aastal on tingitud välismaiste teadete märgatavast kasvust, mida BSACi sõnul domineerisid eelmisel aastal mask- Ja uim-rihma rikked. See viitas kas aruandluse põhjalikumale või probleemile komplekti hoolduses. Soojemas kliimas võib rihmade kulumine olla tõenäolisem.

Alates 2022. aastast vähenes pinnalt algavate vahejuhtumite arv ja suurenes nende juhtumite arv, mille algus- ja maksimaalne sügavus ei olnud teada.

2023. aasta septembris oli Ühendkuningriigis erakordselt soe ilm ja nõrk tuul. See pikendas tõhusalt sukeldumishooaega ja aasta hiljem juhtus tavapärasest rohkem intsidente.

Päästepaat otsingu- ja päästeõppusel (RNLI)

September osutus sukeldujate abistamiseks eriti tihedaks. RNLI päästepaadid kutsuti välja 37 korda, et aidata sukeldujaid päästa, 29 korral maist septembrini, samal ajal kui helikoptereid kasutati 30 korral, kuigi ainult kaheksa neist kutsuti välja suvekuudel.

Kinnitati eelmiste aastate järeldusi, et nüüd teatatakse vähem DCI ja kiirete tõusude juhtudest. Kui DCI esineb, on see vähem tõenäoline, et see on seotud sukeldumisega sügavamale kui 30 m, kiirete tõusude või peatustega vahelejäämisega ning arvatakse, et see on koolitus edu, pannes suuremat rõhku ujuvuse kontrollile ja sukeldumise planeerimisele kui kunagi varem.

IPO teadlikkus

Veel üks positiivne uudis on see, et sukeldujad on muutumas teadlikumaks immersive kopsuturse (IPO) sümptomitest ja ohust, meetmetest, mida tuleb võtta, kui see ilmneb neil endal või teistel, ning vajadusest vältida vette tagasipöördumist pärast kahtlustatavat intsidenti kuni väljakuulutamiseni. meditsiiniliselt sobiv selleks. BSAC omistab taas suure osa sellest täiustustele koolitus programmi.

. koolitus agentuur ütleb, et on täpsustanud oma protsessi kriteeriumide tuvastamiseks, mis näitavad, et IPO on intsidendi jaoks asjakohane. Seisundist teadlikkus on peamine kaitsevorm: "Nagu sukeldujatel ja snorgeldajatel, soovitatakse ka avaveeujujatel mitte üksi ujuda ja kogukonnana on nad üha enam teadlikud IPO ohust," märgitakse aruandes.

Üheksa 2023 hukkunute keskmine vanus oli 58 aastat ja viimase 10 aasta jooksul on hukkunud sukeldujate keskmine vanus olnud 8.5 aastat vanem kui tolle aja sukeldujate populatsioon, mis näitab, et vanus on tugev ellujäämise tegur.

BSAC märgib, et kuigi keskmine vanus ei-intsidentide andmebaasis registreeritud hukkunute arv on selle 10 aasta jooksul kasvanud, 2023. aastal vähenes see esmakordselt, 44 aastani.

Varustatud päästmiseks

Veel üks julgustav uudis on avastus, et kui on vaja päästa, saavad sukeldujad rakendada tehnikaid, et tuua ohvrid pinnale ja teostada elustamistegevust, mis ületab ootused edule muudes mittekliinilistes tingimustes.

Seda illustreerib tõsiasi, et 83% juhtudest tõi alternatiivse õhuallika kasutamine kaasa õnnetuse eduka maapinnale toomise ja kõigil juhtudel, kui kasutati kontrollitud ujuvat lifti (CBL), oli tulemus edukat paranemist.

Kui CBL-le järgnes CPR rakendamine, oli iga kolmas elustamine edukas. Kui CPR-i kasutati ilma hapnikuta, tuli 28% kannatanutest teadvusele ja hapnikuga suurenes see 30% -ni. 30-st defibrillaatoriga elustamisjuhtumist üheksal juhul tuli kannatanu teadvusele.

"Selle analüüsi tulemus peegeldab suurepärast koolitus programmid, mida pakuvad suurepärased sukeldumisinstruktorid, kes omakorda tagavad, et sukeldujad on päästetehnikate osas hästi koolitatud, ”ütleb BSAC.

Raporti koostasid BSACi intsidentide nõustaja Jim Watson ja andmeanalüütik Ben Peddie. Kõik sukeldujad, olenemata sellest, kas nad on pärit BSAC-ist või mõnest muust koolitusagentuurist, kes on Ühendkuningriigis või välismaal toimunud intsidendiga seotud või on selle tunnistajaks, palutakse sellest tulevaste teadete jaoks konfidentsiaalselt teatada, kasutades veebivormi.

Võite alla laadida ja lugeda täielik aruanne või vaata videoreportaaži aasta BSAC sukeldumiskonverentsi peamistest järeldustest Youtube. Allalaadimiseks on saadaval ka eelmiste aastate aruanded.

