Dorseti uurimine: Vortex eraldas sukeldujad

Kahekümneaastane sukelduja Emily Sherwin jäi Dorseti rannikul kadunuks mullu juulis ja teda pole kunagi leitud. Tal ei õnnestunud 23. juulil Handfast Pointis Old Harry Rocksi sukeldumisel pinnale tõusta ja täismahus ööpäevaringselt. otsingu- ja päästeoperatsioon osutus viljatuks.

Nüüd on uurimise käigus jõutud järeldusele, et kuigi Sherwini oletatava surma põhjus on teadmata, tekkis see seetõttu, et ta ja ta sõber olid sattunud keerisevate voolude kätte. Menetlus toimus kl Dorseti koroneri kohus täna (17. aprillil) ja teatasid Bournemouthi kaja ja muud meediumid.

Sherwin oli olnud osa grupist, kes oli väljas varaõhtuseks triivisukeldumiseks. Tema sõber ja sõber Bethany Pryor ütles, et laevareis Poolest oli olnud tüütu, kuid tuukrid olid heas tujus.

Peaaegu kell 6 oli paar viimasena merre sisenenud ja nad olid umbes 7 meetri sügavusel, kui nad kohtasid Pryori sõnul "keerist", mis viitas allavooluga mullivannile.

"Olime horisontaalselt vastamisi ja hoidsime teineteise kätest kinni," nentis ta. "Andsin Emilyle märku, et midagi on valesti, osutasin oma kõrvadele ja andsin talle märku, et mine üles tagasi. Tegin seda kaks või kolm korda.

"Sel hetkel jäime keerisesse ja hakkasime ringi tiirlema. Ma ei saanud pöörlemise tõttu sukeldumisarvutit kontrollida. Tundsin end lihtsalt segaduses."

Pryor oli andnud märku ülesminekuks, kuid ei näinud vastastikust signaali. Naise hinnangul oli nähtavus alla 1 m ja selgitas, et sel hetkel oli sündmuste jada muutunud uduseks.

"Ta oli vertikaalselt ja tema regulaator oli suust väljas," ütles Pryor Sherwini kohta. "Ta vajus sel ajal ja ma püüdsin alla sirutada, kuid see ei olnud võimalik. Sel hetkel tundsin, kuidas mu maski immitseb vett.

"Me tabasime kõvasti merepõhja põhja ja ma ei näinud Emilyt," jätkas Pryor. "Tõusin kiiresti pinnale ja rääkisin kipperiga, kes andis Maydayle märku."

Maakonna koroner Richard Middleton ütles kohtule, et Sherwin oli pärit Poolest ja oli just lõpetanud oma esimese aasta Plymouthi ülikoolis merekaitset õppides. Eelmisel suvel oli ta saanud PADI-s sukelduja kvalifikatsiooni.

Sherwin tähistas eelmisel päeval koos perega oma 20. sünnipäeva ja tema ema Ellen rääkis kohtus, et tema tütar oli olnud "loodusmaailma vastu kirglik" ja tundis tavaliselt "sügavat rahutunnet mere all", mida ta oli nimetanud "oma turvaliseks paigaks".

Perekond leidis lohutust sellest, et "ta oli teinud midagi, mida ta armastas".

Middleton jõudis järeldusele, et kui Sherwini surma põhjust pole uurinud, peab ta teadmata, kuid tema jutustav järeldus oli, et see oli tingitud veealusesse hoovusse sattumisest. Kahtlasi asjaolusid ei olnud.

Emily Sherwini perekond tänas kõiki otsinguoperatsioonis osalenuid: „The RNLI ja rannavalve meeskonnad, politsei sukeldujad ja kõik Parkstone'i jahtklubi, kes võtsid üle 30 paati, et otsingutega ühineda.

