BBC teatas, et katsed sundida ellujäänud Sea Story sukeldujaid

Egiptuse Punase mere ametivõimude näiliselt enneaegsed katsed kinnistada Mere lugu BBC Newsi meeskonna kuu aega kestnud surmaga lõppenud intsidendi uurimise tulemusel selgus, et veidral lainel vajuv otse pardal sukeldumine ja paadi operaator püüdis blokeerida ellujäänute potentsiaalselt kahjustavaid teateid.

Mere lugu 24. novembril lahkus Port Ghalibist kuuepäevasele reisile, kaasas 31 rahvusvahelist külalist, kolm sukeldumisjuhti ja 12 egiptlasest meeskonda, nagu varem teatatud on Divernet. Mitu sukeldujat oli viimasel minutil algselt broneeritud paadist "uuendatud", kuigi teekond oleks erinev.

Paat läks ümber ja uppus järgmise päeva varahommikul, mistõttu hukkus või jäi kadunuks 11 inimest, sealhulgas Briti paar.

35 ellujäänutest XNUMX, peamiselt kogenud akvalangistid, on nüüdseks BBC intervjuu andnud. Nad teatasid, et mõne tunni jooksul pärast kaldale toomist „ülekuulasid” inimesed, kes väitsid end olevat „kohtunikud”, kas haiglavoodites või kuurordis, kus nad olid majutatud.

Samuti kirjeldasid nad, et neid survestati alla kirjutama tunnistajate ütlustele, mille oli selge huvide konflikti tõttu inglise keelest araabia keelde tõlkinud Egiptuse paadioperaatori Dive Pro Liveaboard töötaja.

Mõned väitsid, et neid kuulas üle keegi, keda nad uskusid ametlikuks uurijaks, kuid avastasid hiljem, et tegemist oli Dive Pro Liveaboardi sukeldumisjuhiga.

Tema ja teised töötajad olid kutsunud ellujäänuid alla kirjutama loobumisavaldustele, milles öeldakse: "Ma ei süüdista kedagi üheski kuriteos”. Üks sukelduja ütles, et selline loobumine anti talle siis, kui ta alles tunnistaja ütlusi andis, ja Briti arst kirjeldas, et talle öeldi, et ta ei saa ruumist lahkuda enne, kui kõik ütlused on täidetud.

Mõned sukeldujad olid keeldunud dokumentidele alla kirjutamast ja kellelgi ei olnud lubatud koopiaid säilitada, kuigi mõned, kes neid telefonirakenduste abil tõlkisid, kirjeldasid, et nende poolt teatatud "neetud üksikasjad" on välja jäetud. Sarnastest tavadest tunnistajate ütlustega on teatatud ka Punase mere pardal toimunud vahejuhtumite järel.

Isegi kui üks grupp üritas lahkuda, et koju lennata, üritas Dive Pro Liveaboardi esindaja väidetavalt petta neid loobumisavaldustele alla kirjutama. Ta väitis, et need dokumendid olid lennujaama kontrollpunktidest läbimiseks vajalikud paberid, ütles USA sukelduja, kes hoiatas teisi mitte alla kirjutama.

Freak laine

BBC intervjueeritavad on süüdistanud ka Egiptuse ametnikke selles, et nad otsustasid vahetult pärast laeva ümberminekut ette, et süüdistada seda veidral lainel.

Okeanograaf dr Simon Boxall kordas oma intsidendi ajal esitatud väidet, et 4-meetrine laine ei saanud valitsevates tingimustes olla uppumise põhjuseks, ja süüdistas selles piloodi või paadi disainiviga või mõlemat. Ellujäänud nõustusid, et tingimused vrakilt maha ujumisel suuri probleeme ei tekitanud.

Ühele uurijate lõpparuande koopiat näha soovinud sukeldujale aga öeldi, et sellel pole mõtet, sest “ainuke, kes selle eest vastutab, on meri”.

BBC raporti esimeses osas väitsid ellujäänud, et öösel Mere lugu tundus õõtsuvat ja veerevat rohkem, kui nad erakordset ilma arvestades oleks oodanud – raske kinnitamata mööbel libises ümber teki ja väike täispuhutav laev oli peaaegu üle parda kadunud.

Vahetult enne kella 3 öösel Mere lugu oli "kõva pauguga" külili paiskunud, mootorid kustusid ja kõik tuled kustusid.

Peaaegu kõik surnud või teadmata kadunud olid majutatud merd sõitnud paadi tüürpoordi küljele. Inimestest, kes pääsesid tekile lahtise mööbli ja sisustuse tõttu, oli vähestel õnnestunud elu leida.jope. Üks ütles, et nende oma ei tööta korralikult ja et valgustil pole patareisid.

Teised, kellel õnnestus päästeparvedele pääseda, nägid kaptenit ja mitut meeskonda juba seal, kusjuures kapten olevat võtnud ühe kolmest endale kaasa pandud tekist. Ohutusjuhendamisel lubati parvedel süüa ja vett, kuid külalised ütlesid BBC-le, et seda ei olnud. Tõrvik ei töötanud ja raketid olid juba kasutatud.

35 tundi õhutaskus

Kuigi ellujäänud nõustuvad, et paat uppus enne kella kolme öösel, väidavad kohalikud võimud, et nad said hädasignaali alles kella 3 paiku. Päästelaevadel kulus ida poole triivides parvedele jõudmiseks kaheksa tundi ja päästjad jõudsid samuti aeglaselt Mere lugu ise, ütlesid ellujäänud BBC-le.

Paar Lucianna Galetta ja Christophe Lemmens ei leidnud oma päästeveste ning jäid koridoris vee ja prahi lõksu.

Nad sattusid vee kohal asuva ahtriosa masinaruumi õhutaskusse, millega hiljem liitus sukeldumine. juhendaja Youssef al-Faramawy.

«Meil ei olnud mingit suhtlust väljastpoolt, mitte midagi. Keegi ei püüdnud näha, kas seal on keegi elus,” ütles Galetta. "Ma olin nii valmis surema. Me ei arvanud, et keegi tuleb.“

Al-Faramawy onu Khattab al-Faramawi, kohalik kohalik, leidis nad alles pärast traumeerivat 35-tunnist katsumust. juhendaja kes olid vabatahtlikult läbi vajunud koridoride otsinud.

Tuukrid päästsid ka kaks inimest alumise korruse kajuti teisest õhutaskust ja neli surnukeha saadi kätte. Ellujäänud aga kahtlesid, miks operatsiooni järelevalvet teostav Egiptuse merevägi ei suutnud oma tuukreid kasutusele võtta.

Briti paari Tariq Sinada ja Jenny Cawsoni pole leitud

Ikka veel puudu on Devoni abielupaar Jenny Cawson ja Tarig Sinada, kes väidetavalt on alati hoolikalt uurinud sukeldumispaate, kuid nende hulgas on Mere lugu viimasel minutil ja majutatud peateki tüürpoordi küljele.

Perekond ja sõbrad rääkisid BBC-le, kuidas Egiptuse ametnikud neile seda rääkisid Mere lugu ei leitud – isegi siis, kui nad vaatasid teleuudiste reportaaže, mis näitasid kannatanut otse-eetris.

Süüdistades ametivõime turismitööstuse kaitsmise varjamises, nõuavad nad nüüd uppumise avalikku uurimist. Egiptuse valitsus ega Dive Pro Liveaboard ei vastanud BBC taotlustele vastata tema aruannetes sisalduvatele väidetele.

Divernet samuti ei saanud operaator pärast vahejuhtumi toimumise kohta kommentaaride otsimist vastust, kuigi pärast tulekahju teisele oma paatidest, Mere legend, kus Saksamaa külaline mullu märtsis suri, oli ta vastanud – kuigi ütles vaid, et ei saanud kommenteerida enne riigiprokuratuurilt lõpparuande saamist.

BBC täielikud aruanded, mille autor on Joe Inwood, Osa 1 ja Osa 2, saab lugeda BBC Newsi saidilt.

