Egiptuse liveaboard vajub sügavale lõunasse

Egiptuse Punase mere kaugel lõunaosas uppus merelaev, kuna selle kapten näis olevat eiranud tõsiseid ilmastikuhoiatusi. 18 sukeldumiskülalist suutsid koos meeskonnaga paadist põgeneda, kuid enamik pidi oma valdused maha jätma ja veetsid seejärel väikestes paatides umbes kaheksa tundi triivides.

Juhtum leidis aset 24. oktoobri varahommikul, poolel teel Hamatast väljuva tšarterreisi ajal. 30 m egiptlaste omanduses Seaduction, kolme ülemise korruse kahe- ja kuue alumise korruse kahekohalise kajutiga laev, tegi nii sukeldumis- kui ka lohesurfireise.

Sel ööl teatati, et enamik laevu, sealhulgas elulauad, võtsid kuulda hoiatusi tormise ilma ja kõrgete lainete eest ning jäid kaugemale põhja pool, Sataya rifi varjulisemas piirkonnas.

Seaduction, aga purjetas Sudaani piiri lähedal Elba riffini, kus puitkerega laev arvatakse olevat lekkinud.

Paadi oli „sügavalt sügavale lõunasse” reisiks rentinud rühm sukeldujaid riigist Laval Subaqua Club Loode-Prantsusmaal. Kaks neljast ainsast liikmest, kellel õnnestus uppumisel oma passi päästa, naasid eelmisel nädalavahetusel Prantsusmaale ja rääkisid juhtunust Prantsusmaa Info.

Kummaline nurk

Esimesed neli päeva sukeldumist Seaductionist olid olnud "suurepärased"

Endine klubi president François Paillard ja varahoidja abi Philippe Galodé ütlesid, et reis korraldati jaanuaris toimunud sukeldumisnäitusel. Grupp oli saabunud Egiptusesse 18. oktoobril ja Paillard kirjeldas nende esimest nelja päeva sukeldumist "suurepärasena".

Galodé ütles, et ta oli umbes kell 3 öösel uinunud, kui tema sõber küsis, kas tema arvates on paat kummalise nurga all. "Ma läksin üles, et näha, mis toimub," ütles ta. "Kapteni sõnul oli kõik kontrolli all." Teised külalised ütlesid hiljem, et nad olid nimekirja üles märkinud juba kell 2 öösel.

"Poole tunni pärast hakkas paat väga tõsiselt värisema," ütles Paillard. "Hakkasime päästeveste välja võtma, eeldades, et see ei lähe paremaks, ükskõik mida kapten ütles. Lõpuks tegime seda, mida kapten ei teinud, ehk valmistusime evakueerimiseks.

Paillard ütles, et kella 3.30ks oli kajutis vesi tõusnud. «Meid kõik päästeti viimasel minutil – paat oli kõvasti viltu ja läks siis täielikult ümber. Tekkis paanika, kõik hüppasid vette. Kõik sukeldujad olid jõudnud päästevestid selga panna, kuid vähestel oli aega riietuda, passid, telefonid, sularaha või muu isiklik vara kätte saada.

Paillard kommenteeris, et 10-liikmeline meeskond järgis kapteni korraldusi, kuid ei olnud kogenud meremehed.

Täpistatud traalerilt

The liveaboard carried two 5m RIBs but it seems there had been time to launch only one of these and one of the two lifeboats. Amid the strong waves, continuous bailing-out had proved necessary to stay afloat.

Ellujäänud veetsid kaheksa tundi triivides, enne kui traaler märkas oranži päästepaadi katet ning suutis nad pardale tuua ja soojade riietega varustada. Hiljem viidi nad üle mereväe patrull-laevale, mis tõi nad kaldale, kust nad viidi bussiga Hurghada hotelli, mis saabus alles 25. oktoobri hommikul.

14 sukeldujat, kes olid kaotanud passi ja asjad, jäid ootama Prantsusmaa konsulaati Kairos, et nad teeksid reisimiseks vajalikud korraldused, kuid neid hoiatati, et see ei pruugi juhtuda enne homset (30. oktoobrit).

"Konsul palus neil viivitamatult oma kindlustusseltsidega samme astuda, kuid nad ei saa midagi teha," rääkis Nelly Leroux Prantsusmaa Bleu, ütles oma 59-aastase abikaasa Pascali kohta. "Neil ei jää midagi üle. Mu mehel pole isegi kingi jalas. Trauma on endiselt väga märkimisväärne – ta lihtsalt ütles mulle, et tal on tagasivaateid ja et ta ei saa magada.

Sukeldumisklubi praegune president Claire Penard ootas ikka veel repatrieerimist, kui ta ütles Prantsusmaa Info et kaasatud bürokraatia tase muutis protsessi keeruliseks. "See on äärmiselt raske," ütles ta, "ja paadi evakueerimine oli meie kõigi jaoks eriti traumeeriv, sest me tõesti arvasime, et sureme."

Egiptuse oma Sukeldumis- ja veespordikoda ütles Divernet: „Õnnetu juhtum Seaduction Liveaboardi uurivad praegu vastavad ametivõimud. Divernet on pöördunud operaatori poole Seaduction kommentaariks.

