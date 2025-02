Valed mõõkvaalad lasti maha pärast massilist merele jäämist

at

at 11: 30 am

Rohkem kui 150 vale-mõõkvaalast koosnev kaun on osalenud Tasmaania loodeosas asuvas kõrvalises rannas massilises merele jäämises – ja kuna umbes 90, kes polnud veel surnud, olid nii suure stressi all, peavad keskkonnaameti ametnikud nad nüüd maha panema.

Launcestonist umbes 300 km kaugusel asuvale isoleeritud Arthuri jõe alale on päästjatel oma sõidukite ja varustusega raske ligi pääseda.

Katsed ujutada vaalu valitsevates meretingimustes, mis peaksid jääma ka järgmisteks päevadeks karmid, on ebaõnnestunud, kuna nõrgestatud vaalalised ei suutnud pausist mööda ujuda ja nad uhutakse tagasi.

Mõned luhtunud vale-mõõkvaalad (Tasmania Parks & Wildlife Service)

. Tasmaania parkide ja metsloomade teenistus ütles, et kõigi ülejäänud vaalade eutanaasia lepiti kokku viimase abinõuna, mis viiakse läbi metsloomade veterinaararsti ekspertide hinnangute alusel tulistades, et vältida loomade edasisi kannatusi.

Enam kui 80% Austraalia vaaladest on teadaolevalt Tasmaanias, ehkki vale-mõõkvaalade massilisest sattumisest on möödas enam kui pool sajandit. Sagedamini on kaasatud pilootvaalad.

Valed mõõkvaalad (Pseudorca crassidens) on mõõkvaaladest väiksemad ja saledamad ning neil puuduvad valged laigud – nimi tuleneb kolju kuju sarnasustest. Liik võib kasvada kuni 6 meetri pikkuseks ja kaaluda 1.5 tonni.

Liinivigastuse saanud küürselg suri Šotimaal

Surnud küürvaal (Phil Dickinson)

Vahepeal pärast kahte aruannet Divernet hiljuti (vt allpool) Šotimaa Skye saare lähedal köiepõimudest päästetud küürvaalade puhul on mandri lääneosas surnuks uhutud noor isane küürvaala, millel on märke takerdumisest.

Korjust märgati Kintyre'i poolsaarel Claonaigi ja Skipnessi vahel 15. veebruaril ning see näis olevat varem terve loom.

"Selle lesta ja muude kergemate köiejälgede ümber olid väga sügavad haavad", ütles Šoti mereloomade luhtumise kava (SMASS) vabatahtlik Phil Dickinson. "Esialgne järeldus on, et see suri uppumisse takerdumise tagajärjel."

