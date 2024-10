Haidelt leitud naissukelduja kehaosi

Indoneesia kauges piirkonnas paadiga sukeldumise ajal kadunuks jäänud USA sukelduja säilmed näivad olevat leitud hai kõhust, kuid tema abikaasa ja sõbrad vaidlevad vastu, et tema surma põhjustas loom, ja ütlevad, et oleks kohkunud, kui hai oleks süüdi saanud.

68-aastane Colleen Monfore eraldas ülejäänud seitsmest sukeldujast koosnevast rühmast tugevate hoovustega, kui ta asus 7. septembril Alori saarestikus Wetari lähedal asuva väikese saare Pulau Reongi lähedal umbes 26 meetri sügavusel.

Rühm oli pöördunud vastuseks voolu suuna muutumisele ja allavoolu olemasolule, misjärel arvati, et tal oli veel pool paaki õhku alles.

Sukeldumisjuhil ei õnnestunud Monfore'i jõuda, et teda paati tagasi aidata, ning tema kadumise tõttu otsiti piirkonda kaheksa päeva.

Reongi saar Wetari lähedal (Google Earth)

6. oktoobril teatas kalur Ida-Timoris, mis asub Reongist umbes 120 km lõuna pool ja väljaspool Indoneesia territooriumi, tappis hai, mis tema väitel näis olevat hädas, ning leidis selle kõhust naise kehaosad koos hai jäänused. märgülikond ja ujumistrikoo.

Ida-Timori võimud võtsid ühendust Indoneesia mere- ja rannavalve, kuid kuigi perekond ja sõbrad näitavad, et surnukeha on tuvastatud Monfore'i surnukehana, tuleb seda veel ametlikult kinnitada.

Rekordi paika panemine

Kahe lapse ema Monfore oli koos abikaasa Mike'iga seitsmenädalasel puhkusereisil. Vanad sõbrad Michiganist Rick & Kim Sass, kes olid aastaid enne pensionile jäämist omanud sukeldumiskeskust, väidavad, et Mike Monfore oli nendega pärast oma naise surma ühendust võtnud, et naise saatust selgeks teha.

Nad on kirjeldanud teda kui väga kogenud sukeldujat ja väidavad, et sukeldumisel oli hoovusi peetud juhitavaks ja ta suri tõenäoliselt täpsustamata meditsiinilise probleemi tagajärjel. Kuigi oli võimalik, et hai oli pärast surma tema keha ära söönud, oli väga ebatõenäoline, et ta oleks teda rünnanud või põhjustanud tema surma. Haide rünnakud on piirkonnas haruldased.

"Haidel on kiireks seedimiseks kohandatud magu," ütles Kim Sass sotsiaalmeedias. «Maos on tugevad happed ja ensüümid, mis lagundavad toidu kiiresti väiksemateks osakesteks.

"Colleeni surnukeha oli tuvastatav. Tema sõrmejälgi (jällegi tuvastatavad) kasutavad meie USA saatkond ja kohalik omavalitsus surma tõendamiseks. See poleks võimalik, kui hai oleks teda nädalaid tagasi rünnanud.

Sass ütleb, et oli Monforega teinud vähemalt tuhat sukeldumist ja et ta oli suurepärane sukelduja. Mike Monfore'i sukeldumisarvuti andmed, sukeldumisel tehtud fotod ning teiste sukeldujate ja sukeldumisjuhi ütlused viitasid sellele, et tema sõber suri meditsiinilise probleemi tagajärjel.

"Ma ei usu, et tema elu lõpetas keskkond ja kindlasti mitte hai," ütleb ta. "Colleeni abikaasa ütles, et tal oleks olnud süda paha, kui teadis, et hai suri tema tõttu – ja et tema surm paneb haidele taas halva nime."

