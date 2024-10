Lendav nõelkala tapab Itaalia surfari

Itaalia surfar hukkus Indoneesias toimunud veidras õnnetuses, kus nõelkala merest välja hüppas ja teda rindu lõi.

Juhtum leidis aset 18. oktoobri hommikul Mentawai saartel Masokuti lähedal. India ookeani idaosas Sumatra ranniku lähedal asuvad saared on väidetavalt surfajate seas kõrgelt hinnatud.

36-aastane Torinost pärit Giulia Manfrini harrastas surfamist ja lumelauasõitu juhendaja ja juhtis spetsiaalset reisibürood nimega AWAVE Travel. Ta oli ööbinud Hidden Bay kuurordis koos oma elukaaslase Max Ferroga, kes oli juhtumi toimumise ajal sündmuskohal.

Giulia Manfrini ja Max Ferro

Manfrini toodi kaldale ja talle anti meditsiinikeskusesse viimisel esmaabi, kuid oli juba hilja. Nõelkala oli jätnud tema rindkere vasakule küljele 5 cm sügavuse torkehaava ja väidetavalt oli tema kopsudes merevett.

"Kahjuks ei õnnestunud Giuliat päästa isegi tema elukaaslase, kohalike kuurorditöötajate ja arstide vaprate pingutustega," ütles AWAVE reisimine'i kaasasutaja James Colston. "Usume, et ta suri tehes seda, mida ta armastas, kohas, mida ta armastas."

Needlefish kuuluvad Belonidae perekond ja neil on pikk ja kitsas teravate hammastega nokk. Kalad võivad kasvada kuni 1 m pikkuseks ja neid leidub tavaliselt subtroopilistes piirkondades, kus nad toituvad peamiselt väiksematest kaladest, vähilaadsetest ja peajalgsetest.

Nõelkala (Christian Grill)

Kui nõelkala on võimeline sooritama lühikesi veest väljahüppeid kiirusega kuni 40 miili tunnis – pardale visatud noole kiirusega –, on sageli teada, et nõelkalad hüppavad üle madalate laevade tekkide.

Mõnes Indo-Vaikse ookeani piirkonna osades peavad traditsioonilised kalurid lendavat nõelkala neile suuremaks ohuks kui muud mereelustiku vormid.

Kui nokk vastu liha lööb, võib see tekitada sügavaid torkehaavu ja on teadaolevalt ohvri sees murdunud. Kuigi pole vihjeid sellele, et kalad oleksid inimeste suhtes tahtlikult agressiivsed, on registreeritud mitmeid surmajuhtumeid ja tõsiseid vigastusi.

Nõelkala nokad võivad põhjustada märkimisväärset kahju

Varem 2024. aastal torkas 59-aastane filipiinlasest kalur kõhtu hüppeliselt nõelkala või Balo Panay saare lähedal ja suri verekaotusse enne haiglasse jõudmist.

