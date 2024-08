Haihammustuse ohvrist paraolümplaseks – 15 kuuga

Eelmise aasta mais snorgeldas 22-aastane Ali Truwit paadist Turksi ja Caicose saartel koos Yale'i ülikooli meeskonna kaasujuja Sophie Pilkintoniga.

Sõbrad olid nautinud puhkust, et tähistada koolilõpetamist – kuid sel hetkel võttis reis tumeda pöörde.

Piirkond ei olnud haide poolest tuntud, kuid see, mida hiljem arvati olevat pullhai, lähenes ootamatult "ja hakkas meid ründama ning meid agressiivselt põrutama ja altpoolt rammima", nagu Truwit NBC Newsile rääkis.

«Võitlesime vastu, lükkasime ja lõime jalaga, kuid üsna kiiresti sai see mu jala suhu. Ja järgmiseks, mida ma teadsin, oli see mu jalast ja osa jalast ära hammustanud.

Kuid nüüd, vaevalt 15 kuud pärast traumaatilist kohtumist, valmistub Truwit võistlema Pariisi paraolümpiamängudel USA meeskonnaga kolmel rahvusvahelisel võistlusel.

Kui hai tiirutas, tõusis esile Truwiti ujumistreening. "Tegime sekundi murdosa otsuse, et ujume kogu elu, umbes 75 jardi ookeani avavees tagasi paati," ütles ta.

Kaks naist jõudsid laevale, kus Pilkinton peatas Truwiti aktsioonis oma elu päästmise eest verejooksu žgutiga.

Ta viidi kiirabiks haiglasse, enne kui ta USA-sse operatsioonile tagasi lennutati. Talle tehti kolm operatsiooni: kaks Miamis, et võidelda infektsiooniga, ja seejärel New Yorgis, tema 23. sünnipäeval, amputeeriti tema vasak jalg allpool põlve.

Ahistavad tagasivaated

Osa Truwiti taastusravist hõlmas basseinitööd ja teda aitas tema endine kolledži ujumistreener Jamie Barone. Vette naasmine, isegi Connecticuti osariigi Darienis asuvasse perebasseini, osutus algul psühholoogiliselt keeruliseks, sest keelekümblus ja pritsivad helid tekitasid haiga kohtumisel ahistavaid tagasivaateid.

Kirjeldades Truwitit kui "kõige raskemat töötajat, keda ma kunagi kohanud olen", ütleb Barone, et ta ei jätnud kunagi ühtegi praktikapäeva vahele, kuna tagasivaated ja ebamugavustunne vähendasid, mida raskem ta töötas.

Kuigi tema esialgne eesmärk oli lihtsalt õppida kasutama jalaproteesi ja taastada jõud, ujus Truwit detsembriks vaba- ja seliliujumises USA paraolümpia ujumise riiklikel meistrivõistlustel Floridas Orlandos – ja võitis medali.

Ideed osaleda Los Angelese paraolümpial 2028. aastal andsid seejärel teed ambitsioonikamale sõidule Pariisi 2024. aastal.

Ujumine ikka võistluslikult – Ali Truwit

Tänavu aprillis ujus Truwit rahvusvahelisel võistlusel Portugalis 400 m vabalt S10-kategooria ujujatele, kellel on liigest mõjutav füüsiline puue. Seejärel võitis ta juuni lõpus toimunud katsetel alad, mis kvalifitseerusid ta USA paraolümpiakoondisesse – 400 m ja 100 m vabalt ning 100 m seliliujumise.

Veekindlaks muutumine

Truwit on leidnud ka aega, et käivitada sihtasutus nimega Stronger Than You Think. "Olen aru saanud, kui kallis on proteesimine ja kui vähe seda kindlustus katab," ütleb ta. "Samuti on mulle meelde tuletatud, kui oluline oli ujumisvõimeline olemine minu ellujäämiseks.

"Ma alustasin Tugevam, kui arvate aidata inimestel, kes vajavad rahalist abi proteesimisel, samuti aidata inimestel muutuda veekindlaks.

Connecticuti kuberner on nimetanud ujujat "inspireerivaks" homse (28. augusti), paraolümpia alguse päeva, osariigis Ali Truwiti päevaks.

"Ma olen ainulaadne selle poolest, et mind ründas hai, kuid ma pole ainulaadne selle poolest, et me kõik kogeme elus raskusi ja traumasid ning raskeid aegu ning meil kõigil on võime uuesti tõusta," rääkis Truwit NBC-le.

Samuti Divernetis: 'FREAK EVENT': SNORKELLER MÄNGIB HAIDIMUST, OOKEANI VALGETIP HAID HAMMUSTAB KONKURENTSIVÕILULISE FREEDIVER, STUART COVE'I UURIMISE PÄRAST, KUI HAID POISSE HAMMUSTAS, KAS VÄHEM HAI HAIMUSTAMIST TÄHENDAB VÄHEM HAID?