Tüdruku perekond soovib vastuseid Maldiividel snorgeldamissurma kohta

at

at 9: 04 am

Ligi kaks kuud tagasi koolis snorgeldamisreisil paadipropelleriga seotud intsidendis hukkunud Briti-Singapuri koolitüdruku perekond ootab endiselt Maldiividel juhtunu kohta selgitusi.

Teatati 15-aastase Jenna Chani surmast 8. novembril Divernet. Ta oli osalenud snorgeldamisprojektis koos Suurbritannias registreeritud heategevusorganisatsiooniga Maldiivide vaalhaide uurimisprogramm, kaasas teised Singapuri kooli St Joseph's Institution (SJI) International õpilased kooli direktori juhitud reisil.

SJI õpilased olid eelmisel aastal külastanud Maldiivid süvamere snorgeldamise ja vastupidavuse huvides. lugu”, mis kuulus kooli kohustusliku hulka Riiklik noorte saavutuste auhind koolitus, mis on samaväärne Ühendkuningriigi Edinburghi hertsogi auhinnaga.

"Vaikus Maldiividelt"

Surmaga lõppenud juhtum leidis aset kuurordi Lux Maldives ja Lõuna-Ari atolli Dhidoo vahel. Jenna kuulutati surnuks lähedalasuvasse Dhigura tervisekeskusesse saabudes ning politsei lubas juurdluse läbi viia.

"Maldiivide valitsus on vaikinud ja kõik uudised tema kohta on lakanud," kirjutab 17-aastane Alice Chan. GoFundMe leht algas tema noorema õe jaoks. „Tema äkksurma ja ettevõtte hooletusse viinud asjaolud on meie perele ja tema surma tunnistajateks olnud teismelistele sõpradele tõeliselt šokeerivad.

Jenna Chan lennujaamas

„Palun aidake meid sel meie pere ja lähedaste jaoks raskel ajal toetada ning levitage tema juhtumist sõna. Kõik annetused lähevad meie võitluseks Jenna eest ning kõigi tulevaste laste ja turistide kaitseks, pakkudes meie Maldiivide juristidele õigustasusid ja rahalist tuge, et nad saaksid lahendada rohkem selliseid juhtumeid nagu käesolev. Õiglus Jennale. Sait on seni kogunud 5,160 naela sihtsummast 10,000 XNUMX naela.

Telefonide keelamise poliitika

Grupi sõnul kästi Jennal ja ta sõpradel merre siseneda vahetult enne paadimootori käivitamist ja alus tagurdades nendesse, lohistades ta veepinna alla.

Jenna vanemad Alan Chan ja Jennifer Liauw ütlesid ajakirjandusele, et neil ei õnnestunud reisi ajal oma tütrega ühendust saada, kuna kool oli kehtestanud telefoni keelamise.

Nad väidavad, et Maldiivide võimud ei pakkunud võimalust a surmajärgne nende tütre surnukeha uurimine pärast intsidenti ning et teiste õpilaste ja õpetajate tunnistajate ütlusi ei jagatud nendega, mistõttu nad arvasid, et "tegelikku uurimist" ei alustata.

Nad viitasid ka "vigade ahelale", mis nende väidetavalt esines kogu reisi jooksul. "Peaaegu on jõulud ja meil pole ikka veel vastuseid," ütles Alan Chan. "Me tahame teada, mis juhtus."

Samuti Divernetis: Prop lõikab Maldiividel naissukelduja jala ära, Prop surm – sukeldumislesk esitab hagi, Dhoni propilt tabas sukelduja